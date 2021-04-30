Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Ekleyen:
, Editör

Callum Ilott'un kaskı, yüksek hız yaptığı yerlerde çok titremiş ve rahatsız hissetmesine neden olmuş.

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Alfa Romeo, 2020 Formula 2 şampiyona ikincisi Ilott'u ikinci yedek sürücüleri olarak açıklamıştı ve  İngiliz sürücü, İsviçreli takımla birlikte Portimao'da ilk antrenman seansına çıktı.

Antoni Giovinazzi yerine birinci antrenman seansına çıkan Ilott, araçta toplam 21 tur attı ve günü 17 olarak tamamladı. Kimi Raikkonen'in de kullandığı C41 aracında, Fin pilottan 0.4 saniye geride kaldı.

Ilott'un en hızlı turunda, araç üstü kamerasında sürücünün düzlüklerin sonunda kaskının sallandığı görülüyor.

F3 şampiyonu Oscar Piastri bir tweet attı ve Ilott'a ''düzlüklerde giderken kafanda neler oluyor?'' diye sordu. Ilott ise şu cevabı verdi: ''Sadece birazcık rüzgarlıydı dostum''

 

İlk seanstan sonra konuşan Ilott, durumu şöyle açıkladı: ''Kaskım biraz titriyordu, bana Churchill'in bulldog'unu hatırlattı!''

''Sanırım, dengeyi bulmak zordu ve kask da havayı yönlendirmek için çok kullanılıyor. Belki de pozisyonumdan dolayıydı, çünkü Antonio'dan biraz farklı bir pozisyondaydım.''

''Sadece en hızlı olduğum yerlerde kask titriyordu. Biraz rahatsız ediciydi, ancak bir sonraki sefer için birkaç değişiklik yapacağız.''

Katıldığı seans hakkında konuşan Ilott, düşük yol tutuşu koşullarının onları seansın başlangıç kısmında olumsuz etkilediğini ancak sonrasında hızlanmaya başladığını ve seansın gidişatından memnun olduğunu ekledi.
''Lastiklere ve araca alışıp, tempo kazandığım zaman, sanırım Kimi'den 0.1 saniye geride kaldım, bence kötü bir zaman değil.''

''Sonrasında yumuşak lastiklere geçtik ve en başında yol tutuşuyla ve lastiklerle zorlandım. Ancak tekrar dengemizi bulduğumuzda, lastiklerin de birkaç kilometre yapmış olmasıyla, kötü süreler çıkarmadım.''

''Tutarlı olmaya başladığım zaman da, seanstan çok mutluydum. Yapmamız gereken tüm planı uyguladık ve hem takım olarak, hem de sürücüler olarak sınırları keşfettik.''

''Yani, benim tarafımdan bakarsak, çok şey öğrendim. Takım da çok şey öğrendi. Alfa Romeo'ya bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim.''

Başka F1 antrenman seansı fırsatları olup olmayacağı sorulan Ilott, ''Bilmiyorum, bu takıma bağlı.''

''Umarım yakında olur, ancak bunun üzerinde biraz daha konuşmamız gerekiyor ve neler olacağını göreceğiz. Bu yıl, erkenden başlamak güzeldi ve umarım ileride de fırsatlarımız olur.'' cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Önceki haber

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

2s
2
Formula 1

Portekiz GP 2. antrenman: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci!

7s
3
Formula 1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

3s
4
Formula 1

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

4s
5
Formula 1

Wolff: ''Volkswagen, hâlâ Red Bull'la birlikte F1'e girebilir''

4s
Son Haberler
Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş
F1

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

1s
Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
F1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

2s
Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"
F1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

3s
Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"
F1

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

4s
Alonso: "Aracın performansından memnunuz"
F1

Alonso: "Aracın performansından memnunuz"

4s
Son Videolar
Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
11s

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
13s

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
29 Nis 2021

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak 00:54
Formula 1
29 Nis 2021

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak

Daha fazlası
Betim Aker
Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım" Portekiz GP
Formula 1

Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım"

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir'' Portekiz GP
Formula 1

Norris: ''Ferrari veya AlphaTauri kolay şekilde önümüze geçebilir''

Perez: ''Araçtaki her kilometre çok önemli'' Portekiz GP
Formula 1

Perez: ''Araçtaki her kilometre çok önemli''

Çok Okunanlar Bugün

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Portekiz GP 2. antrenman: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP 2. antrenman: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci!

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

Wolff: ''Volkswagen, hâlâ Red Bull'la birlikte F1'e girebilir''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Volkswagen, hâlâ Red Bull'la birlikte F1'e girebilir''

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger
Formula 1 Formula 1

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş
Formula 1 Formula 1

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Son Haberler

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş
Formula 1 Formula 1

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.