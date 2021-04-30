Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Alfa Romeo, 2020 Formula 2 şampiyona ikincisi Ilott'u ikinci yedek sürücüleri olarak açıklamıştı ve İngiliz sürücü, İsviçreli takımla birlikte Portimao'da ilk antrenman seansına çıktı.

Antoni Giovinazzi yerine birinci antrenman seansına çıkan Ilott, araçta toplam 21 tur attı ve günü 17 olarak tamamladı. Kimi Raikkonen'in de kullandığı C41 aracında, Fin pilottan 0.4 saniye geride kaldı.

Ilott'un en hızlı turunda, araç üstü kamerasında sürücünün düzlüklerin sonunda kaskının sallandığı görülüyor.

F3 şampiyonu Oscar Piastri bir tweet attı ve Ilott'a ''düzlüklerde giderken kafanda neler oluyor?'' diye sordu. Ilott ise şu cevabı verdi: ''Sadece birazcık rüzgarlıydı dostum''

İlk seanstan sonra konuşan Ilott, durumu şöyle açıkladı: ''Kaskım biraz titriyordu, bana Churchill'in bulldog'unu hatırlattı!''

''Sanırım, dengeyi bulmak zordu ve kask da havayı yönlendirmek için çok kullanılıyor. Belki de pozisyonumdan dolayıydı, çünkü Antonio'dan biraz farklı bir pozisyondaydım.''

''Sadece en hızlı olduğum yerlerde kask titriyordu. Biraz rahatsız ediciydi, ancak bir sonraki sefer için birkaç değişiklik yapacağız.''

Katıldığı seans hakkında konuşan Ilott, düşük yol tutuşu koşullarının onları seansın başlangıç kısmında olumsuz etkilediğini ancak sonrasında hızlanmaya başladığını ve seansın gidişatından memnun olduğunu ekledi.

''Lastiklere ve araca alışıp, tempo kazandığım zaman, sanırım Kimi'den 0.1 saniye geride kaldım, bence kötü bir zaman değil.''

''Sonrasında yumuşak lastiklere geçtik ve en başında yol tutuşuyla ve lastiklerle zorlandım. Ancak tekrar dengemizi bulduğumuzda, lastiklerin de birkaç kilometre yapmış olmasıyla, kötü süreler çıkarmadım.''

''Tutarlı olmaya başladığım zaman da, seanstan çok mutluydum. Yapmamız gereken tüm planı uyguladık ve hem takım olarak, hem de sürücüler olarak sınırları keşfettik.''

''Yani, benim tarafımdan bakarsak, çok şey öğrendim. Takım da çok şey öğrendi. Alfa Romeo'ya bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim.''

Başka F1 antrenman seansı fırsatları olup olmayacağı sorulan Ilott, ''Bilmiyorum, bu takıma bağlı.''

''Umarım yakında olur, ancak bunun üzerinde biraz daha konuşmamız gerekiyor ve neler olacağını göreceğiz. Bu yıl, erkenden başlamak güzeldi ve umarım ileride de fırsatlarımız olur.'' cevabını verdi.