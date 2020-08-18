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Formula 1 / Son dakika

Ilott: "Henüz F1'i düşünmüyorum"

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Ilott: "Henüz F1'i düşünmüyorum"
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 09:43

Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott, bu yıl Formula 2'de gösterdiği güçlü performansa rağmen henüz Formula 1'i düşünmediğini söyledi.

Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott, şimdiye kadar yarıştığı hiçbir seride şampiyon olmayı başaramadı ancak bu yıl geride kalan 12 Formula 2 yarışında iki galibiyet ve üç podyum alarak şampiyonayı lider götürüyor.

Ferrari'nin diğer genç yetenekleri Robert Shwartzman ile Mick Schumacher de bu yıl iyi bir performans sergiliyor.

Schumacher'in yakında F1'e geçişi ile ilgili görüşmeler yapılacak ve eğer Ilott ya da Shwartzman şampiyon olursa nasıl bir yön izleneceği merak konusu.

Ancak Ilott, henüz tüm bunları düşünmediğini söyledi.

Ilott, “Henüz Formula 1'e geçiş hakkında konuşmadık."

"Sezonun sadece yarısı geride kaldı. Şu anda tamamen işime odaklandım ve başka bir şey hakkında konuşmak için çok erken."

"Evet, Formula 1'e girmek harika olurdu, ancak işimi henüz tamamlamadım." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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