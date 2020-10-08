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Formula 1 / Son dakika

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!

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Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Callum Ilott, cuma günü Nürburgring’de Haas ile sürüş yapacak olmasına rağmen takımın 2021 sürücü adayları arasında değil.

Formula 2 sürücüsü Ilott, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Eifel Grand Prix’sinin ilk antrenman seansına Haas ile piste çıkacak ve kariyerinde ilk kez resmi bir seansta F1 aracı kullanacak.

Ferrari Sürücü Akademisi’nde de yer alan Ilott, geçtiğimiz haftalarda 2018 Ferrari F1 aracıyla Fiorano’da teste de çıkmıştı.

Ancak Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, gelecek sene için belirledikleri 10 sürücü adayının arasında İngiliz sürücünün yer almadığını söyledi.

Steiner, “Listemizde değil, çünkü o bir Ferrari sürücüsü. O, onların sürücüsü ve bu yüzden listede değil.”

“Onunla ne yapacaklarını, onunla ilgili ne planladıklarını bilmiyorum. Bundan ötürü şu anda listemizde değil.”

“Ona büyük saygı duyuyorum, çünkü F2 şampiyonasında ikinci sırada, ki bu da oldukça iyi olduğu anlamına geliyor. Onunla ilk kez bu sabah tanıştım, öğleden sonra bir toplantımız olacak, böylece onun hakkında daha fazla şey öğreneceğim.”

“Çok dürüst olacağım, şu anda listemizde değil. Belki yarın listede olur, bunu bilemiyorum. Bu, ilk antrenman seansındaki sonuca bağlı olmayacak.”

“Elbette, eğer yapmaması gereken bir şey yaparsa, örneğin kaza yaparsa listemizde olmaz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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