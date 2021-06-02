Ilott, F1’e geçebilmek için “iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor

Ilott, geçtiğimiz sene Formula 2'yi ikinci sırada tamamlamıştı ancak F1’de kendine bir koltuk bulmayı başaramadı. Bu nedenle Ilott, şu an Ferrari’de test pilotu ve Alfa Romeo’da ikinci yedek pilotu olarak rol alıyor.

Britanyalı pilot, bu sene F1’deki görevlerinin yanı sıra Ferrari destekli Iron Lynx takımıyla GT World Challenge Avrupa Şampiyonasında da yarışıyor.

Buna rağmen Ilott, çaylak pilotların bu sezonki performansları göz önünde bulundurulduğunda, eğer bir fırsat doğarsa F1’e geçmek için “çok iyi bir pozisyonda” olduğunu düşünüyor.

Ilott, Autosport/Motorsport.com’a verdiği demeçte “Yuki, Bahreyn’de harika bir izlenim yarattı, açıkçası onu seyretmek çok güzeldi.”

“Bu açından [Yuki’nin] performansı, ‘bakın, çaylak bir pilot bunu yapabiliyor’ diyebilmek için güzel bir kıyaslama noktası oldu. Mick’in alışmasının hep biraz daha fazla zaman aldığını gördük ama bu noktaya geldiğinde ise çok iyi oluyor. Ayrıca, şu anki hızının her geçen gün daha da geliştiğini görebilirsiniz.”

“Bence iyi bir iş çıkarıyorlar ve diğerleriyle aralarındaki farkın azalması, sadece an meselesi. ‘Ben de onların arasındaydım’ diyebilmek çok güzel.”

“Hâlâ çok iyi bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Evet, bir sene beklemem gerek ama iki sene bekleyenleri de gördük.”

“Şu anda GT’de ve [F1’de] katıldığım antrenman seanslarında en iyi işi çıkarmaya odaklanıyorum. Bu yüzden, umarım karşıma bir fırsat çıkar.” dedi.

Ilott, Alfa Romeo ile Portekiz Grand Prix’sinde ilk kez birinci antrenman seansına katıldı. Ayrıca bu ayın ilerleyen günlerinde Paul Ricard’da da piste çıkacak.

Ilott'un, üçüncü bir sezon için F2’ye geri dönmesi söz konusu oldu. Fakat Ilott, tek koltuklu bir seride yarışmamasının kariyerinde bir sonraki adımı atmasını engellemeyeceğini düşündü.

#71 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Davide Rigon, Antonio Fuoco, Callum Ilott Photo by: SRO

Britanyalı pilot, "F2 takımları ve Ferrari’yle görüşmeler yaptım."

"Ancak bu görüşmeler çok geç yapıldı çünkü F1’deki durumum daha kesinleşmemişti. O zamana kadar, zaten pek çok F2 takımı sürücü kadrosuna karar vermişti. Tekrar takım değiştirmek ve farklı bir ortamda olmak çok da kolay değil.”

"Şampiyonayı beş pole pozisyonu ve üç galibiyetle ikinci sırada tamamladım. Kazanmaya çok yaklaşmıştım.”

"F2'de yarışmayı seviyorum, harika bir formatı var ve gidebileceğim daha iyi tek bir yer vardı. Bence [yeni formattaki] üç yarışla pek çok şey değişti.”

“Ayrıca, istikrarlılığın önemli olduğu kadar, bence F1 için öğrenmeniz gereken başka bilgiler de var ve F2’de bir sezon daha yarışsaydım bunu en üst seviyeye çıkaramayacaktım.” dedi.