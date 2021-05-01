Ilott, Alfa Romeo ile Fransa GP'nin ilk seansında piste çıkacak

Ferrari'nin geç yeteneği ve 2020 Formula 2 ikincisi Ilott, bir yarış hafta sonunda ilk kez Portimao'da piste çıktı ve ilk seansta Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi'nin yerini aldı.

Bu, Ilott'un Alfa Romeo'daki ikinci yedek pilotluk rolünün bir parçası olarak gerçekleşti. İngiliz pilot, görevi gereği ilk yedek pilot Robert Kubica'nın müsait olmadığı anlarda takım için beklemede olacak.

Ilott, ilk antrenman seansında 17.sırada yer aldı ve diğer C41 ile sürüş yapan Kimi Raikkonen'in turundan 0.4 saniye daha yavaştı.

Alfa Romeo patronu Vasseur, seansın ardından verdiği demeçte Ilott'un bir sonraki antrenman çalışmasının Haziran ayındaki Paul Ricard yarışında olacağını belirtti.

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Vasseur, "Callum ile iyi bir ilişkimiz var. Takım içerisinde kendisine güveniyor ve iyi bir ilişkimiz var. Araçta oldukça rahattı ve seanstan keyif aldım."

“Bu ilk denemesiydi, muhtemelen ilerleyen dönemde yeniden ilk seansta piste çıkacak ve bir sonraki sürüşü muhtemelen Fransa'da olacak. O zaman durum onun için çok daha kolay olacak."

“Sezon boyunca birkaç seansta piste çıkmasını istediğimizi biliyorsunuz. İlkine çok fazla dikkat etmedim, çünkü bir tur sınma seansı gibiydi."

"Katılacağı diğer seanslar, çok daha fazla bilgi sahibi olduğu pistlerde olacak. Pisti anlamak için seansın ilk iki veya üç turunu çöpe atmamız gerekmeyecek, haliyle çok daha kolay olacak."

"Fakat dürüst olmak gerekirse, bu sabah her şey çok iyi gitti.” dedi.

Alfa Romeo genellikle Ferrari'nin genç sürücülerinin yarıştığı takımların başında geliyor. Daha önce burada Charles Leclerc yarışmıştı ve ardından takıma Antonio Giovinazzi geldi.

Bu iki isim de önce cuma günleri sürüş yaparak Formula 1 aracını anlamaya çalıştılar. Ancak Ilott'un dezavantajı, seansın geçmişe kıyasla 30 dakika daha kısa olmasıydı.

Vasseur, "Durum şimdi geçmişte olduğundan daha da zor."

"Geçmişe bakarsanız, 2017'de Charles ile aynı çalışmayı yaptık. Hatta 2018'de Antonio ile de aynı şeyi yaptık, onlar için her zaman çok zordu. Şimdi durum daha da zor, çünkü sadece bir saatiniz var."

“Bu, attığımız ilk çok turlu turun biraz daha kısa olduğu ve bu bölümde sadece 2-3 tur atabildiğimiz anlamına geliyor, çoğu zaman tempomuzu göstermek için ikinci bölümde sadece bir veya iki turumuz var."

"Seanstan önce herkes olumlu düşünmeye ve onu rahatlatmaya çalıştık. Fakat herkes tur zamanına odaklanıyor. Tabii ki aracı bir yere vurursan aptal gibi görünürsün, ama çok yavaşsan da aptal gibi görünebilirsin. Yani bu seans çok zor." dedi.