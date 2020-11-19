Ilott, Alfa Romeo ile Abu Dhabi testine katılacak

Illott, geçen yılın Mayıs ayında Barcelona'da Hinwil merkezli ekiple piste çıkmıştı ve Ekim ayındaki Nurburgring'de yapılacak Eifel GP'de Haas ile ilk seansta piste çıkması planlanmıştı. Ancak hava şartları kötü olunca seansta yer alamadı.

Almanya'da Alfa Romeo ile piste çıkması planlanan Mick Schumacher'in de, gelecek yıl yarış koltuğunu kapmadan önce Abu Dhabi'de Haas'ın direksiyonuna geçmesi bekleniyor.

Illott, F2'de etkileyici bir ikinci sezon geçiriyor ve şimdiye kadar aldığı üç galibiyet ve dört pole pozisyonu ile şampiyonayı ikinci sırada götürüyor.

Bitime sadece iki yarış kaldı ve Ilott, Schumacher'in 22 puan gerisinde yer alıyor.

22 yaşındaki sürücü, "Abu Dabi'de tekrar araçta olmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve bu fırsat için Alfa Romeo Racing ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne minnettarım." dedi.

Daha önce Williams da testlere Jack Aitken ve Roy Nissany ile katılacağını duyurmuştu.