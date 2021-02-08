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Formula 1 / Son dakika

Ilott, 2021’de kendini F1'e adamak istiyor

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Ilott, 2021’de kendini F1'e adamak istiyor

Ferrari’nin test sürücüsü Callum Ilott, 2021’de kendini tamamen Formula 1’e adamı planladığını söyledi. Bunun içine cuma sabahı yapılacak antrenman turları da dahil olacak.

Illott ocak aynın sonunda Ferrari’nin Fiorano pistinde 2018 Ferrari SF71H ile 50’den fazla turu tamamladığı özel seanstan sonra yorum yaptı.

22 yaşındaki Cambridge’li sürücü, ‘’Bu, takımla tecrübe kazanmak ve F1’deki çalışma ortamını biraz daha iyi anlamak için iyi bir başlangıçtı.’’

‘’Bu, tazelenmek için ve iyi bir araca dönmek için harika bir deneyimdi. Umarım sezon öncesi testlerde de Ferrari F1 dünyasına kendimi adayabilirim.’’

Bu kendini adanmışlığın bir parçası olarak, Ilott sonunda 2021’de bazı cuma antrenmanlarında yer alma şansına sahip.

Normalde Haas’la birlikte Nurburgring’deki Eifel GP’deki ilk seansta yer alması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi.

Bu hayal kırıklığının üstüne, Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ilott’un bu sene FP1 turlarında yer alacağını söyledi.

Binotto medyaya şunları aktardı: ’’Test pilotumuz olacak Callum Ilott, simülasyonlara girecek ve antrenman turlarına katılacak.’’

Ancak bunun Ferrari ile mi yoksa Alfa Romeo ile mi olacağı belli değil.

Ilott bu seneki test ve yedek rolünü başka bir seriyle birleştirmek yerine sadece F1’e odaklanacağını söyledi.

Geçen sene F2 şampiyonasında ikinci gelmişti. Şampiyonanın kazananı ise bu sezonda Haas’la F1’de yarışacak olan Mick Schumacher olmuştu.

F2’ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda Ilott, ‘’Bir parçam tekrar yapmayı çok ister. Fakat eğer ilk ikide veya üçteyseniz, kendinizi tekrar kanıtlamaya gerek olmadığını düşünüyorum.’’

‘’Zirve için çaba göstermelisiniz ve bu benim için yeni meydan okuma olacak. Bu kolay olmayacak, fakat başarmak için zamanım var.’’

‘’Büyük bir olasılıkla, neredeyse tüm F1 yarışları için padokta olacağım. Birinin yaralanması veya hasta olması halinde - ki tahtaya vuralım, umarım böyle bir şey olmaz - bir arama alacağıma eminim. Ancak bunu kimseye dilemiyorum.’’ dedi.

Çeviri: Öykü Aker

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