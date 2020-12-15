Ilott, 2021'de Ferrari'nin test pilotu olacak

Britanyalı sürücü Ilott, 2020 Formula 2 sezonunda en çok pole pozisyonu alan pilot olmasına rağmen, şampiyonluğu Mick Schumacher'e kaybetmişti.

Schumacher, son şampiyon olarak gelecek yıl Haas ile F1'e adım atacak ve yanında bir başka F2 pilotu Nikita Mazepin olacak. Ayrıca Yuki Tsunoda da gelecek yıl AlphaTauri ile F1'e geçiş yapacak.

Ilott, bu üç F2 sürücüsünün aksine gelecek yıl F1'de yarışmayacağını ve kanıtlaması gereken bir şey olmadığı için F2'ye de dönmeyeceğini duyurdu.

Bugün akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayan Ferrari, Ilott'un gelecek yıl takımın test pilotu olacağını duyurdu.

Ilott'un tam olarak nasıl bir göreve sahip olacağı belli değil, ancak test fırsatları büyük ölçüde kısıtlandığı için muhtemelen kapsamlı bir simülatör görevi yürütecek.

Antonio Giovinazzi, 2019'da Alfa Romeo ile bir F1'e geçmeden önce benzer bir görevde yer almıştı.

Ilott, "Gelecek yıldan itibaren Scuderia Ferrari'nin test sürücüsü olacağım için çok mutluyum." derken, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir iş çıkarmak için elimden geleni yapacağım ve bir pilot olarak gelişmeye devam etmek için olabildiğince çok deneyim kazanacağım."

“Bu büyük fırsat ve desteklerinden ötürü Ferrari Sürücü Akademisi'ne ve Scuderia Ferrari'ye teşekkür ederim. Son üç yıldır programlarının bir parçası olmak büyük bir onurdu. Şimdi bu yolculuğa birlikte devam ediyor olmaktan çok memnunum."

Ilott son iki yıllık süreçte Alfa Romeo ile birden fazla kez F1 testi yaptı.