İlk yarışların ardından Komatsu: "Sonuçlar bizim için sürpriz"
Yeni takım patronu Komatsu, olumlu adımlar atılmadan önce yeni sezonu için olumsuz bir görüntü ortaya çıkabileceğini söylemişti.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
Haas takım patronu Ayao Komatsu, takımın sezon öncesi kötümserliğini haksız çıkarmasının bir "sürpriz" olduğunu kabul etti.
Ocak ayında Guenther Steiner'in yerine göreve gelen Japon, bu sezon ilk kez takımın başına geçerken, Amerikan sermayeli Haas sönük geçen sezonun ardından kendini toparlamayı hedefliyor.
Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen geçen sezon arka lastiklerinin aşırı derecede aşınması nedeniyle dezavantajlı durumdaydı. Yeni sezon öncesinde Komatsu, Haas'ın ilk yarışlarda griddeki en arka sıradaki takım olarak kalacağını öngördü.
Ancak Bahreyn'de sıralamalarda son bölüme kalan Hulkenberg, Suudi Arabistan'da sezonun ilk puanını aldı. Sezon öncesi karamsarlığı göz önüne alındığında bunun bir şok olup olmadığı sorulan Komatsu, "Bu bir sürpriz."
"Biz en küçük takımız, bu yüzden kışın bulduğumuz tüm kazanımları, diğer herkesin en azından buluyor olması gerektiğini varsaymalıyız."
"Sezon öncesi dönemde lastik yönetimi sorunlarımızın hiçbirini ele almamıştık. Bu yüzden başlangıç noktamın bu olduğunu varsaymak zorundaydım." dedi.
Güçlü performanslara rağmen Komatsu, sunulan farklı pist özelliklerinin takımın sıralamadaki konumu hakkındaki algıyı değiştirebileceği konusunda uyardı.
Komatsu, "Araç geçen yıla göre daha iyi ancak tur zamanı deltasının [piste] bağlı olduğunu ve çok daha yüksek hızlarda değiştiğini görebilirsiniz."
"Suudi Arabistan'da en iyi pozisyonumuz on ikincilik olabilirdi, bu oldukça açıktı. Ancak Bahreyn'de son bölüme kalabildik."
"Yarışta hâlâ güçlü bir aracımız olduğuna inanıyorum ama diğer pek çok sürücüyle de bir puan için mücadele ediyoruz."
"Takım adına çok mutluyum, herkes üzerine düşeni yaptı. Cidde'de operasyonel olarak, bir yarış takımı olarak her şey mükemmeldi." dedi.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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