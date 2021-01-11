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Formula 1 / Son dakika

İlk yarışında podyuma çıkan Magnussen, F1'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi beklemiş

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İlk yarışında podyuma çıkan Magnussen, F1'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi beklemiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Kevin Magnussen McLaren’la ilk yarışında podyum aldıktan sonra F1’de şampiyonluk için savaşmayı beklediğini fakat kariyerinin gidişatından hiç pişman olmadığını söyledi.

Magnussen 2013’te Formula Renault 3.5’te şampiyon olduktan sonra F1’de McLaren takımıyla yarışmaya hak kazanmış ve 2014 Avustralya Grand Prix’sinde 2. olarak ilk F1 yarışında podyum görmüştü. 

Fakat Dnaimarkalı pilot kariyerinin geri kalanında Renault ve Haas takımlarıyla bu sonucu geçemezken, aldığı en iyi 2. sonuç ise 5.lik oldu. 

Magnussen geçtiğimiz ay Abu Dhabi’de Haas takımıyla kendi tahminine göre son F1 yarışına çıkarken, 2021 için IMSA Spor Araç Şampiyonasında yarışmak Chip Ganassi Racing’le anlaşmış durumda. 

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Magnussen ilk yarışında podyum aldıktan sonra F1’de başarabilecekleri konusunda büyük beklentilerinin olduğunu hatta çaylak sezonunda dünya şampiyonluğu için savaşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com’la röportajında F1 kariyerini değerlendiren Magnussen, “İşlerin nasıl gideceğini bilmek çok zor.”

“2014’te Melbourne’da F1 kariyerime başladığımda çok büyük beklentilerim olduğunu söylemeliyim. O ilk yarıştan sonra ilk senemde şampiyonluk için savaşacağımı düşünmüştüm.”

“Formula 1’de neler olacağını asla tahmin edemezsiniz. Sadece en iyinizi vererek sürdüğü yere kadar zevkini çıkarmaya bakmalısınız.” dedi.

Magnussen 2014 sezonunu dünya şampiyonu Lewis Hamilton’un 329 puan gerisinde 11. Sırada tamamlarken, McLaren da Force India’nın hemen önünde üreticiler şampiyonasını 5. sırada tamamlayabildi.

Magnussen sezonun sonuna gelirken McLaren’la devam edip etmeyeceğini bilmediğini, çünkü gelecek sezon takımla yarışacak Fernando Alonso için takımın kendisini veya Jenson Button’ı düşürmesi gerektiğini söyledi.

Magnussen, bir çaylak olarak böyle bir belirsizlikle karşı karşıya kalmanın “büyük bir görev” olduğunu söylese de olay hakkında kimseye kin gütmediğini belirtti.

Magnussen, “Şikayet edemem, McLaren’ın bir çaylak olarak bana verdiği fırsat için minnettarım.”

“Herhangi bir şeyden pişman olduğumu söyleyemem. O zaman Formula 1’e Force India’yla yükseleceğimi düşünmüştüm. Bu neredeyse tamamlanmış bir anlaşmaydı, benim beklentilerime ve McLaren’ın bana söylediklerine göre Force India koltuğuna geçmem gerekiyordu.”

“Son dakikada karar değişti ve beni McLaren’la yükselttiler. F1’e yükselmem biraz telaşlı oldu fakat günün sonunda olayların gidişatından memnunum.”

“Geriye dönüp baktığımda her zaman bir daha fırsatım olsaydı farklı yapacağım şeyler ve alacağım farklı kararlar bulabilirim.”

“Fakat günün sonunda Formula 1’de bir kariyerim oldu. Pek çok insan bu şansa sahip olmuyor. Formula 1’de yarışmayı hayal eden bir çocuk için gerçekleştiğini görmesi güç bir hayal.”

“Bunu yaptım ve bunun için minnettarım. Bu fırsat verildiği için de mutluyum.” dedi.

Bir şansı daha olsaydı büyük kararlarından birini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Magnussen, “Evet, ama üstünde durmayacağım.”

“Olanlar oldu ve olayların gidişatından memnunum.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen
Editör Luke Smith

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