İlk yarışına çıkmaya hazırlanan Liam Lawson kimdir?

Henüz 21 yaşındaki Lawson, 11 Şubat 2002 tarihinde motor sporları kültürüne sahip, hatta içinden Denny Hulme gibi bir şampiyon ve Bruce McLaren gibi bir efsane çıkaran Yeni Zelanda'da, kuzey adasında bulunan Hastings kentinde dünyaya geldi.

Brendon Hartley'in Mercedes için testler yaptığı ve Red Bull programına katılarak Yeni Zelanda için umut olduğu günlerde motor sporlarına ilgi duymaya başlayan Lawson yedi yaşında karting'e başladı ve 2015 sezonuna kadar yerel şampiyonalarda mücadele etti.

Pek çok önemli isim gibi kendi ülkesindeki şampiyonaları silip süpüren ve 2014 sezonunda iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşan Lawson, 2015'te komşu ada Avustralya şampiyonalarına geçiş yaptı; bu, daha büyük şampiyonalarda yarışması demekti.

2017 sezonunda, yani henüz 15 yaşında Avustralya F4 ile açık kokpit kariyerine resmen başlangıç yapan Lawson, ilk hafta sonundan iki podyum ve bir galibiyetle ayrılarak ilk kez adını duyurdu.

Okyanusya'da edinilebilecek tüm tecrübeleri edinen Lawson için artık Avrupa yollarını tutma zamanı gelmişti, böylece Lawson henüz 16 yaşında ülkesinden ayrılıyor ve dünya sahnesine çıkış yapıyordu.

Liam Lawson, TEAM MUGEN Fotoğraf: Masahide Kamio

2018 sezonunda ADAC Formula 4'te yarışan ve iyi bir performans sergileyerek Enzo Fittipaldi ile Frederik Vesti gibi isimleri henüz çaylak sezonunda olmasına rağmen mağlup eden Lawson, sezonu ikinci sırada tamamlayarak her araca, her seriye, her şarta adapte olabileceğini gösteriyordu.

Bu adaptasyonun faydaları bir sonraki sene de kendisini gösterdi, eş zamanlı olarak Euroformula Open, Toyota Racing Series ve Formula 3'te yarışmayı seçen Lawson, F3 dışındaki iki seride de henüz ilk yarışını kazanmayı başarmış ve göz doldurmuştu.

EF Open'da diğer serilerle çakışan dört yarışı kaçırmasına rağmen sezonu ikinci tamamlayan Lawson, TRS'i şampiyon tamamlayacak, F3'te ise sadece tek podyumla üçüncü olacaktı.

Dahası, bu üç seride de olgunlukla yarışmasının ardından büyük ödülü de kapacak ve Red Bull sürücü akademisine katılacaktı!

2020 sezonunda odağını çoğunlukla F3'e veren Lawson'ın karşısında çetin ceviz üç rakip vardı: Oscar Piastri, Theo Pourchaire ve Logan Sargeant. Bu üçlünün gerisinde kalan Lawson, yine de üç zaferle şampiyona beşinciliğine ulaşıyor ve F2 biletini cebine atıyordu.

2021 sezonunda da farklı şampiyonalarda yarışmayı sürdürdü Lawson: bir yandan F1 öncesi son adres olan F2, diğer yandan da o sene GT3'e geçiş yaparak basitleşen DTM.

Lawson'ın o sezona bomba gibi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, nitekim geleneği sürdürerek hem DTM'deki, hem de F2'deki ilk yarışını kazanmıştı!

Podium: Liam Lawson, AF Corse Fotoğraf: DTM

F2'de sezon boyunca bir daha galibiyet alamayan Lawson, sezonu toplam iki podyumla dokuzuncu sırada tamamlayarak umut vermişti, ancak asıl hikaye DTM'de yazılıyordu.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen seriyi hakimiyeti altına alan Lawson, son yarışa toplam üç zaferle ve yaklaşık 18 puan farkla şampiyona lideri olarak tamamlıyordu.

Ancak Norisring'deki son yarışta unutulmaz bir dram yaşanacak, Kelvin van der Linde tarihin en cüretkar ataklarından biriyle Lawson'ın aracına hasar verecek ve kendisini mücadele dışına geçirecek, şampiyonluk da son turda takım emriyle Mercedes sürücüsü Maximilian Götz'e gidecekti.

Bu dramın ardından Lawson bir daha DTM'e dönmedi, Kelvin ise birçok kez özür dilese de motor sporları tarihine geçecek bir skandala imza attığıyla kaldı.

Sonraki sene tamamen F2'ye odaklandı Lawson, nitekim Red Bull programının parlayan yıldızı Dennis Hauger de artık F2 gridindeydi, üstelik F3'te de Isack Hadjar sezona fırtına gibi başlamıştı.

Kendini kanıtlamak istediği sezona ilk üç yarışta üç podyum ve bir zaferle giriş yapan Lawson, zaman içinde baskıya biraz yenik düştü ve sezon arasında epey istikrarsız bir tablo çizerek şampiyonluk yarışından düştü.

Son altı haftaya girilene kadar eski temposunu yeniden yakalayamayan Lawson, o dönemde yine şampiyonluk performansı sergiledi ve 12 yarışta üç galibiyet elde ederek sezonu üçüncü tamamladı.

Hauger'in çuvalladığı sezonun ardından artık Red Bull programının yıldızı kendisiydi.

Liam Lawson, Carlin, 3rd position Fotoğraf: Motorsport Images

Beklenti doğal olarak AlphaTauri'ye geçmesi yönündeydi, fakat halen şüpheleri olan Helmut Marko'nun tercihi geçmişte Pierre Gasly'nin de yarıştığı Super Formula oldu.

Japonya'nın yerel serisi aslında biraz zorlayıcıydı, nitekim Lawson ne araçları, ne de pistleri Japon pilotlar kadar iyi bilmiyordu.

Buna rağmen ilk yarışta galibiyet geleneği devam edecek, henüz ilk yarışında damalı bayrağı ilk sırada gören Lawson adaptasyon yeteneğini bir kez daha insanlara sergileyecekti.

Lawson bu dönemde artık F1 padoğunda da kendisini göstermeye başlamış, 2022 sezonunda Belçika ve Meksika'da AlphaTauri ile, Abu Dhabi'de ise bizzat Red Bull ile antrenman seanslarına çıkmıştı.

Aslında tüm bunların ardından Nyck De Vries koltuğunu kaybettikten sonra koltuğa kendisinin geçmesi en mantıklısı olurdu, ancak takım tecrübe istemesi sebebiyle Daniel Ricciardo ile anlaştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu durumun sebebi olarak "AT04'ün kötü bir araç olmasını ve Lawson'ın gelişimini baltalayabilme ihtimalini" gösterdi, kendisinin 2024 sezonunda koltuğa oturabileceğini de ekledi.

Ancak kötü bir olayın ardından Lawson'ın F1 kariyeri bir anda başlayıverdi, nitekim Hollanda GP'si ikinci antrenman seansında Daniel Ricciardo elinden ciddi bir sakatlık geçirdi, AlphaTauri de uzun süredir beklenen hamleyi gerçekleştirerek Lawson'ı takıma çekti.

Liam Lawson, Reserve Driver, Red Bull Racing Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Şahsi yorumumu katacak olursam, ben Lawson'a baktığımda gerçek bir yıldız adayı görüyorum.

Kabul etmek gerekirse belki saf hız olarak Lando Norris kadar yürekleri yakmayacak, belki hemen bir Max Verstappen etkisi yapamayacak, belki George Russell gibi etkileyici sıralama performansları sergilemeyecek, bu doğru.

Ancak kendisinin güçlü noktası adaptasyon, dolayısıyla Ricciardo'nun olmadığı yarışları bir fırsat olarak değerlendiren ve F1 aracını her yönüyle ele alabilen bir Lawson, 2024 sezonunda koltuğu kapması durumunda sezonun en ciddi sürprizlerinden biri olabilir.

Kim bilir, belki de bu hafta sonu Verstappen'in gelecekteki takım arkadaşının ilk yarışını izliyoruzdur.