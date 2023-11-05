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Formula 1 Brezilya GP
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İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Brezilya Grand Prix'si yarışın ilk turunda yaşanan temasın ardından durduruldu.

Laurens Stade
Editör Laurens Stade
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Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start of the Sprint race

Yarışın henüz formasyon turunda Ferrari pilotu Charles Leclerc kendisini bariyerlerde buldu. Leclerc radyodan SF-23'ün hidroliğinin arızalandığını, aracın arka kısmının tamamen kilitlendiğini belirtti.

Bu temasın ardından Leclerc'in aracı o kadar büyük hasar gördü ki yarışı daha başlamadan sona erdi.

Aracı duvarın arkasına park edildi ve ardından yarışın başlangıcı planlandığı gibi başladı. 

Ancak bu start, iki Haas sürücüsü ile Alexander Albon arasında 1. viraj öncesinde yaşanan temastan olumsuz etkilendi. Magnussen ve Albon bariyerlere çarparken, temas sonucu hem piste parçalar savruldu hem de bariyerler hasar gördü.

Bu kargaşada Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri'nin aracı da hasar gördü. Sonuç olarak yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

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