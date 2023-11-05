İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Yarışın henüz formasyon turunda Ferrari pilotu Charles Leclerc kendisini bariyerlerde buldu. Leclerc radyodan SF-23'ün hidroliğinin arızalandığını, aracın arka kısmının tamamen kilitlendiğini belirtti.

Bu temasın ardından Leclerc'in aracı o kadar büyük hasar gördü ki yarışı daha başlamadan sona erdi.

Aracı duvarın arkasına park edildi ve ardından yarışın başlangıcı planlandığı gibi başladı.

Ancak bu start, iki Haas sürücüsü ile Alexander Albon arasında 1. viraj öncesinde yaşanan temastan olumsuz etkilendi. Magnussen ve Albon bariyerlere çarparken, temas sonucu hem piste parçalar savruldu hem de bariyerler hasar gördü.

Bu kargaşada Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri'nin aracı da hasar gördü. Sonuç olarak yarış kırmızı bayrakla durduruldu.