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Formula 1 / Son dakika

İlk ve tek F1 yarışınızda nasıl büyük bir etki bırakırsınız?

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İlk ve tek F1 yarışınızda nasıl büyük bir etki bırakırsınız?
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Nis 2020 17:55

Stephane Sarrazin'i WRC'de Subaru ile yıllarını geçirmiş biri, veya Le Mans'ı 4 kez ikinci bitiren biri, veya Formula E'nin ilk senelerinde yarışan biri olarak tanıyabilirsiniz. Ancak onunla ilgili aşina olmadığınız bir bilgi, 11 Nisan 1999'da Minardi ile Interlagos'ta ilk ve tek F1 yarışına çıkmış olması olabilir.

Bu yarış, mükemmel bir F1 kariyerinin başlangıcı olabilirdi. Ancak Fransız pilotun yarışı bariyerlerde bitti. Mükemmel bir performans gösterse de Sarrazin, bir Grand Prix'ye daha çıkma şansına sahip olmadı. Fransız pilot, doğru zamanda doğru yerde olmayan birinin hikayesine sahipti. 

Sezondaki tek galibiyetini alan Sarrazin şampiyonayı altıncı sırada tamamladı ve daha sonrasında, test pilotluğu görevi yaptığı Prost Grand Prix takımının uydu takımı olan Gauloises Junior Team'e geçti. 

O yıllarda F1 testlerinin sayısı fazlaydı. 1999'da, Olivier Panis ve Jarno Trulli ile beraber 1998 Prost şasisi ile Magny Cours ve Barcelona'da yaptığı testler ile beraber uzun mesafeli sürüşler yapmıştı. 

Minardı takım patronu Cesare Fiorio'dan telefon aldığında da Prost ile İspanya'da test yapıyordu. Takımın ana sürücüsü olan Luca Badoer, Fiorano'daki bir testte kaza yaparak bileğini sakatlamıştı. Stephane bir sonraki yarış olan Brezilya'da onlarla beraber yarışabilecek miydi?

Prost buna izin verdi - ne de olsa ekstra F1 deneyimi, takımının test sürücüsüne yardımcı olurdu - ve birkaç gün sonra Sarrazin, Sao Paulo'ya geldi. 

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Fotoğraf: Sutton Images

İyi bir hikaye gibi duruyordu, bu yüzden hafta sonu boyunca onun gidişatını yakından takip ettim. Çok heyecanlıydı. 

Bir muhabire yaptığı röportajda şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti. Cesare Fiorio beni Barcelona'da, Prost GP ile perşembe günü yaptığım testler sırasında aradı ve bu durum hakkında konuştuk."

"Alain Prost ile de konuştum ve buraya gelme kararı aldık. Büyük bir panik modunda değilim, sadece buraya ilk F1 yarışıma çıkmaya geldim. İyi bir sürprizdi."

"Alain çok ama çok ilginç bir insan. Onunla çalışmak çok kolay. Çok mutluyum çünkü o, beni seçti ve bana güvendiğini söyledi, ki bu benim için önemli bir şey. Ondan çok şey öğreniyorum. O çok iyi bir sürücü ve yönetici, ve çok iyi bir insan."

Sarrazin'in hazırlıksız olmakla ilgili endişesi yoktu: "Hayır. Bence benim için çok ama çok iyi bir deneyim. Kesinlikle erken değil."

"Prost ile 2500 kilometre yol kat ettim, bu yüzden küçük bir deneyime sahibim, ve bununla beraber bir Grand Prix'ye çıkacak olmam güzel bir şey."

"Jarno ve Olivier benimle iyi bir ilişkiye sahip, ne zaman bir problem yaşasam benimle konuşup bana yaşadığım sorunu anlatıyorlar."

Aracı test etmeye fırsatı olmayan Sarrazin, Cuma günkü antrenmanlarda araçta kendini rahat hissetmese de Minardi'ye alıştı. Yağmur ona yardımcı olmadı ve ana düzlükte bir spin attı.

"Hiçbir şeye dokunmadığım ve aracı bariyerlere vurmadığım için mutluyum. Şanslıyım , ancak sakin olmak da önemli. Sakin kaldım ve herhangi bir problem yaşamadım."

"Pek çok şey benim için yeniydi. Yağmur, pist, şasi, motor, takım, öğrenecek pek çok şeyim vardı. Interlagos çok zor bir pist, çünkü normalde sağa doğru dönüyorsunuz ancak bu pist sola dönüyor."

"Kokpit biraz küçük ve ben de bayağı uzunum. Benim için iyi sürüş yapmak zor."

"Minardi çok iyi bir takım. Mühendislerim, mekanikerlerim çok çalışıyorlar ve ben çok mutluyum. Şasi bence çok iyi, ancak problemli olan kısım motorun eski olması."

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Fotoğraf: Sutton Images

Cumartesi'ye gelindiğinde ise daha hızlı bir tempoya sahipti. Minardi'nin gridin son sırasından başka bir yerde başlaması pek de mümkün değildi, ve Sarrazin'in yapabileceği tek şey Marc Gene'yi geride bırakmaktı. 

Sıralamalarda Fransız pilot, Gene'yi 0.7 saniye geride bırakmıştı. Ancak şunu da söylemek gerekir ki bu, Gene'nin ikinci F1 yarışıydı.

"Ana problem bu değil, ama diğer sürücünün önünde olmak her zaman iyidir."

"Sıralama benim için yeni bir deneyimdi, çünkü böyle bir sıralama seansına katılmadım - bir saat ve sadece 12 tur. Mutluyum çünkü hızlıydım ve iyi bir seans geçirdim."

"Bence insanlar şaşırmış durumda, çünkü benim ismimi bilmiyorlar, özellikle diğer F1 menajerleri. Bunu öğrenmeleri için zorlamam lazım."

"Araçtaki pozisyonum çok da kötü değil, ancak dün çok kötü bir pozisyondaydım. Sanırım bu akşam yeni bir koltuk yapacağız."

"Çok fazla tur attım ve şu an pisti öğrendim. Yarın ilginç olacak. Yarın benim hayatım için çok önemli bir gün."

Sarrazin sıralamalarda Gene ile beraber Arrows sürücüsü Tora Takagi'yi de geride bırakmıştı. Diğer Arrows sürücüsü Pedro de la Rosa'nın en iyi turu, aldığı ceza ile silinmişti ve BAR pilotu Jacques Villeneuve ise, yakıt ile ilgili bir ceza almıştı. Böylece Sarrazin, 21 kişilik gridde yarışa 17. sıradan başlayacaktı. 

Start ile beraber birkaç pilotu geride bıraktı. Sonrasında Williams pilotu Alex Zanardi'yi de geçti ancak yaptığı hata ile beraber gerilere düştü. 

Tekrardan geri gelmeye çalışan Sarrazin, 32. tura gelindiğinde 11. sıraya kadar çıkmıştı. Ancak ana düzlüğe çıkan virajda aracın kontrolünü kaybetti ve lastik bariyerlere çarpıp piste geri döndü.

Gazının açık kalmasıyla beraber Sarrazin, pistte sıfır çizmeye devam etti. Arka lastikleri aşırı ısındı ve araç durdu. 

Olivier Panis, Prost AP02 Peugeot, leads Jean Alesi, Sauber C18 Petronas, Pedro Diniz, Sauber C18 Petronas, Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford, Alex Zanardi, Williams FW21 Supertec

Olivier Panis, Prost AP02 Peugeot, leads Jean Alesi, Sauber C18 Petronas, Pedro Diniz, Sauber C18 Petronas, Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford, Alex Zanardi, Williams FW21 Supertec

Photo by: Motorsport Images

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford

Photo by: Motorsport Images

Aracın bir yerinin arızalandığı belliydi, ancak Sarrazin yarış sonrasında bunun neden olduğunu açıklayamadı.

"Bilmiyorum, aracım düz gitti ve çok sert bir şekilde kaza yaptım." diyen Sarrazin ekledi: "Ne olduğunu bilmiyorum, ancak kesinlikle bir şey kırıldı."

"Çok iyi bir kalkış yaptım. Zanardi'yi geçtim ancak hata yaptım. Ondan sonra çok hızlanmıştım. De la Rosa'yı, Gene'yi ve diğer üç aracı geçtim. Villeneuve'ün arkasındaydım ama sonra o pite girdi."

"Çok büyük bir kazaydı, ancak bu yarışmanın bir kuralı. Mutsuzum çünkü iyi bir sonuç alabilecek iyi bir aracım vardı."

Hafta sonu tamamlanmıştı ve Badoer'in bir sonraki yarışta geri gelmesi planlanıyordu. Sarrazin, konsantrasyonunu F3000'e vermesi gerektiğini biliyordu.

"Bu sene şampiyon olmak benim için çok önemli." diyen Sarrazin ekledi: "Ancak bu çok zor olacak. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum, ancak elimden geleni yapacağım. Gelecek sene için pek çok ihtimal var. Eğer Alain için çalışırsam çok ama çok mutlu olacağım. Bunun için çok çalışacağım."

"Gelecek hafta Prost ile testlere çıkmaya devam edeceğim. Şasi için pek çok test yapıyordum, üç veya dört programa sahibiz. Daha sonrasında, eğer iyi çalışırsam, bir Grand Prix'de yarışabilirim."

21 sonra eski Minardi şef mühendisi Gabriele Trezodi, Sarrazin'in o hafta sonunda gösterdiği performans ile ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

"Stephane inanılmaz hızlı bir sürücüydü." diyen Tredozi ekledi: "Buraya gelirken hiç test yapmadı. Çok şaşırmıştık, çok sakindi ve araç ile ilgili çok güçlü kararlar aldı."

"Çok iyi sürdü, yarışta çok hızlıydı ve belki de kaza olmasaydı yarışı altıncı veya yedinci bitirebilirdi."

"Ana düzlüğe çıkmadan önceki son virajda, kerb üzerinde giderken ön kanadına zarar verdi. Orası çok karışık bir virajdır ve kerb de çok yüksekti. Başka bir aracı geçmek için dışarı açılmıştı."

"Bunu görmek çok kolaydı. Başka hiçbir probleme sahip değildik ve bunu bir araç hatası olarak görmedik. Bu yüzden bir şey de değiştirmedik."

"Onunla bir daha çalışma fırsatı yakalayamadık ve benim için bu çok kötüydü."

Peki daha sonrasında ne oldu? Sarrazin'in 1999 F3000 sezonu planlanan gibi gitmedi ve her ne kadar Macaristan'daki yarışı kazanmış olsa da, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

Bu sırada serinin şampiyonu, McLaren destekli Nick Heidfeld, 2000'de bir F1 koltuğuna oturdu - Prost GP'de. 

Bu Sarrazin için çok kötü bir durumdu ama Prost'ta test sürücüsü olarak devam etti, ancak 2000'de çok az sayıda teste çıktı. Garip bir şekilde Sarrazin, McLaren destekli F3000 takımında Heidfeld'in koltuğuna oturdu, ama işler iyi gitmedi ve sezon bitmeden oradan ayrıldı.

2001'de ise Prost test sürücülüğüne devam etti - ancak zaten zorlanan bir takım ile daha da az sayıda teste çıktı ve sene sonunda takımdan ayrıldı. O sene tek bir F3000 yarışına çıkmıştı.

2002'de yeni Toyota F1 takımı ile hayatı kurtulan Sarrazin, takımın yedek pilotu oldu. Bir sonraki sene ise takımdan ayrıldı. Bu zamanda Sarrazin, 27 yaşındaydı ve F1 şansı çoktan bitmişti. 

Ancak bunun yerine Fransız pilot, inanılmaz ekstrem ve başarılı bir kariyere sahip oldu. 44 yaşındaki pilot hâlâ yarışmaya devam ediyor. 

"Yarıştığı tüm kategorilerde hızlıydı." diyen Tredozi ekledi: "Şimdiki günlerde bir sürücünün hem rallide, hem Formula E'de ve hem LMP1'de hızlı olduğu görmek çok zor. Şimdiki sürücüler için pek mümkün değil. O, Mario Andretti gibiydi!"

"Bir gün onunla tekrar bir araya geldim ve ona 'Sen her yerde inanılmaz hızlısın, rallilerde bile çok hızlısın.' dedim. O da 'Benim için, kendi kategorilerinde büyük testislere sahip pilotlar ile yarışıp kendimi görmem güzel bir şey.' dedi. Ben de ona 'Stephane, senin de büyük testislerin var.' dedim."

Stephane Sarrazin ve Denis Giraudet

Stephane Sarrazin ve Denis Giraudet

Fotoğraf: Subaru World Rally Team

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , WRC
Pilotlar Stéphane Sarrazin
Takımlar Minardi
Editör Adam Cooper

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