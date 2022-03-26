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İlk seansta elenen Hamilton: "Ayarlarda bir şeyler var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan GP sıralamalarının ilk seansında elenmesinin ardından ayarlarda bir sorun olduğunu işaret etti.

Abdullah Çelik
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İlk seansta elenen Hamilton: "Ayarlarda bir şeyler var"
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Sorunlu bir sezon başlangıcı yapan Mercedes'le ilk yarış Bahreyn'de podyuma çıkmayı başaran Hamilton, Cidde'deki sıralamalarda istediğini bulamadı.

Mercedes'in diğer pilotu George Russell sıralamaların ilk seansında 4. olurken Hamilton hızlı tur atmakta zorlandı. 3 hızlı tur denemesi yapan Hamilton, 16. sıradan öteye gidemedi ve ilk seansta mücadeleye veda etti.

Hamilton böylece herhangi bir kaza durumu olmamasına rağmen ilk seansta elenmiş oldu. Bu, Hamilton'ın 2017 Brezilya GP'den sonra ilk defa sıralamalarda ilk seansta elendiği manasına geliyor.

Yarışın ardından F1TV'ye konuşan Hamilton, "Evet, tabii ki performans eksikliği nedeniyle şaşkınız. Ayarlarda bir şeyler var. 3. antrenmanda iyi görünüyorduk. Aynı yönde ilerlemeye çalıştık. Belki biraz aşırıya gitmiş olabiliriz ve araç sürülemez hale gelmiş olabilir."

"Araç çok gergindi. Sıralamalarda aynı araca sahiptim. Bu yüzden bu kadar geriden o kadar ilerlemeyi beklemiyorum. Ancak her şeyimi vereceğim." dedi.

Hamilton ayrıca son günlerde Cidde'de yaşananların kendisini olumsuz etkilemediğini söyledi.

Hamilton, "Biz profesyoneliz. Durum neyse onunla baş etmeye çalışırız. Ancak ne yazık ki araç ayarları açısından yanlış yönde ilerledik." dedi.

 

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