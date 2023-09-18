İlk puanlarını alan Lawson: "Sadece elimden geleni yapıyorum"

Liam Lawson, Daniel Ricciardo'nun yerine katıldığı üçüncü F1 yarışında dokuzuncu olmayı başardı ve ilk puanlarını aldı.

Bunu, Singapur gibi zor ve hiç bilmediği bir pistte yapan Lawson, yarışın yıldızlarından birisi oldu.

Yarıştan sonra basın karşısında çıkan Lawson şöyle konuştu: "Bu yarışa hazırlanmak için birkaç Grand Prix'ye daha çıkmayı isterdim fakat elinize bir fırsat geçtiğinde bunu açıkça değerlendirmelisiniz!"

"Yapmaya çalıştığım şey bu ve bugün harika geçti."

"Yarıştan memnunum ve kesinlikle her şeyimi verdiğimi düşünüyorum; Bugün araçtan her şey çıkardık."

"Start haricinde sorun yaşamadık ve temiz bir iş çıkardık. Bugün iki puan kazandığım için gerçekten mutluyum."

"Formula 1'de olmayı seviyorum, elimdeki bu fırsattan, sahip olduğum bu aralıktan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum."

Yarışta yanlış giden şeyin ne olduğu sorusuna Lawson, "Bence start; bu çözmem gereken bir şey."

"Çünkü arka arkaya iki haftadır sorun yaşıyorum ve birkaç pozisyon kaybediyorum. Bu da hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Yarışın en büyük kaybı bu oldu."

"Geri kalanında ise araçtan her şeyi çıkardığımızı düşünüyorum."

"Yarışa girerken işimizin zor olacağını biliyorduk, bunu cuma günü de görmüştük. Fakat elimizden geldiğince düzeltmeye çalıştık. Sanırım araçtan en iyi şekilde faydalandık."

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton

Puan kazanma şansının olduğunu ne zaman anladığı sorusuna Lawson, "Max ve Red Bull'lar geri gelmeden önce 20 tur vardı. İşte o noktada, bir fırsatımız olduğunu düşündüm"

"Sonra elimden kayıp gittiğini hissettim. Sanırım Checo ve Albon savaşıp, Albon geri düştüğünde, en azından 10. alabileceğimiz konusunda biraz daha rahat hissettim. Dokuzuncu sıra bir bonus oldu."

"George'un yarış dışı kalması bizim için ekstra bir puan anlamına geliyordu."

"Puan almak güzel ama dürüst olmak gerekirse her yarışı, her seansı en iyi şekilde tamamlamaya ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum."

"Bugün puan aldık, ki bu harika bir şey. Umarım gelecekte daha da fazlasını başarabiliriz... Tabii ki eğer tekrar yarışma şansım olursa!" cevabını verdi.

Lawson, gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor.

"Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, ben de bilmiyorum."

"Bu şu anda odaklandığım bir şey değil. Her seanstan maksimumu almaya odaklanıyorum. Mevcut görevimin sonuna geldiğimde geriye dönüp bakacağım ve umarım elimden gelen her şeyi yaptığımı hissedeceğim."

"Fakat buna onlar karar verecek, ben değil."

Suzuka'da yarışıp yarışmayacağı sorusuna Lawson, "Henüz onaylanmadı."

"Gelecek hafta sonu için normal şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz fakat resmen onaylanmadı."

"Orada yarışmayı çok isterim! Orada biraz tecrübem var. Singapur'dan daha iyi biliyorum."

"Bu yüzden orada yarışmak harika olurdu." cevabını verdi.

Lawson, Super Formula'da yarıştığı için Suzuka'yı biliyor.