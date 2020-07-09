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Formula 1 / Analiz

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

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İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 15:38

Ferrari takımı, Macaristan GP için hazırladığı güncellemelerden olan yeni ön kanat tasarımlarını bu hafta sonu gerçekleştirilecek Steiermark GP'ye getirdi.

Sezon öncesinde performans konusunda sıkıntı yaşayan Ferrari, aynı sıkıntıları sezonun ilk yarışı olan Avusturya'da da yaşadı. 

Geçen sene Avusturya'da pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, bu seneki sıralamalarda geçen seneki tur zamanının 0.9 sn gerisinde kaldı. Bunun üzerine Ferrari, normalde bir hafta sonra yapılacak Macaristan GP için planladığı güncellemeleri öne çekti.

Geçen sene köşeli ön kanat kenarına sahip olan Ferrari'nin yeni ön kanat kenar geometrisi ön tarafta daha yuvarlak hatlara sahip. Ancak geriye doğru gidildikçe bu parça düzleşiyor ve ön bölümde yuvarlak bir akım verilen hava düz bölgede açığa çıkıyor.

Arka taraftaki düz bölümde ise geçen sene koyulan minik kanatçık biraz daha büyütülmüş durumda. Üçgen şeklindeki bu kanatçığın arkasında ise minik bir dikey parça bulunuyor.

Bu tasarım kombinasyonuyla kenar plakasının dışındaki hava akımı yukarı ve dışarı doğru yönlendiriliyor.

Bunun dışında ön kanat flaplerinin geometrisinde de bazı değişiklikler var gibi görünüyor. Ferrari'nin bu bölümde yaptığı değişikliklerle aracın yavaş virajlardaki agresifliğinin giderilmesi hedefleniyor.

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Photo by: Giorgio Piola

Yeni ön kanadın flaplerinin kırmızı ok ile gösterilen kenar bölümleri, daha pürüzsüz bir geçişe sahip ve öncekine göre daha az kıvrımlı.

Ferrari öncesinde olduğu gibi yüksüz şeklinde adlandırılan tasarım felsefesini koruyor. Bu tarz ön kanatlarda, ön taraftaki yere basma gücü büyük ölçüde kanadın iç tarafında üretilirken dış taraf hava akımını tekerleklerin dışına yönlendirmek için kullanılıyor.

Ancak yeni ön kanadın dış tarafındaki felsefesinde az da olsa değişiklik olduğu görülüyor. 

Ferrari'nin yeni aerodinamik parçaları yarınki antrenman seanslarında kullanarak karşılaştırma yapması bekleniyor.

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Photo by: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jake Boxall-Legge

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