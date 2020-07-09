İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

Sezon öncesinde performans konusunda sıkıntı yaşayan Ferrari, aynı sıkıntıları sezonun ilk yarışı olan Avusturya'da da yaşadı.

Geçen sene Avusturya'da pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, bu seneki sıralamalarda geçen seneki tur zamanının 0.9 sn gerisinde kaldı. Bunun üzerine Ferrari, normalde bir hafta sonra yapılacak Macaristan GP için planladığı güncellemeleri öne çekti.

Geçen sene köşeli ön kanat kenarına sahip olan Ferrari'nin yeni ön kanat kenar geometrisi ön tarafta daha yuvarlak hatlara sahip. Ancak geriye doğru gidildikçe bu parça düzleşiyor ve ön bölümde yuvarlak bir akım verilen hava düz bölgede açığa çıkıyor.

Arka taraftaki düz bölümde ise geçen sene koyulan minik kanatçık biraz daha büyütülmüş durumda. Üçgen şeklindeki bu kanatçığın arkasında ise minik bir dikey parça bulunuyor.

Bu tasarım kombinasyonuyla kenar plakasının dışındaki hava akımı yukarı ve dışarı doğru yönlendiriliyor.

Bunun dışında ön kanat flaplerinin geometrisinde de bazı değişiklikler var gibi görünüyor. Ferrari'nin bu bölümde yaptığı değişikliklerle aracın yavaş virajlardaki agresifliğinin giderilmesi hedefleniyor.