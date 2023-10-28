İlgiden memnun olan Perez: "Araç içerisinde, nerede olduğunuzu unutuyorsunuz"

Yerel kahraman Perez, kendi evinde en yakın takip edilen isim. Meksikalı pilot pist dışında herkesin takibindeyken, piste çıktığı her turda da taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Buna rağmen Perez, antrenman sırasında elindeki işe odaklandığını, ancak kokpitten çıkar çıkmaz evinin farkına vardığını söyledi.

Perez, "Bu güzel bir şey, biliyorsunuz, çünkü aynı zamanda komik - arabanın içindeyken nerede olduğunuzu unutuyorsunuz."

"Ama dışarı çıkar çıkmaz çok fazla ilgi var ve tüm taraftarlardan bu kadar çok destek almak çok güzel."

"Sanırım kolay bir gün geçirmedik, tek bir turda yumuşak lastikleri iyi okuyamadık."

"İlk hızlı turumda sarı bayrak vardı, bu yüzden bunu (hızlı turu) ikinci zamanlanmış turda yaptım, yani anlaşılması gereken pek çok şey var."

"Açıkçası Pazar günü lastikleri daha iyi anlamak için farklı bileşenleri kullandık, bu yüzden genel olarak iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Bence gitmemiz gereken iyi bir yön var." dedi.

Kendisinin ve Red Bull'un bu sezonki gücü göz önüne alındığında, Perez'e kendi evindeki yarışta pole için bir mücadele olabileceği söylendi. Perez bunun için zorlayacaklarını söyledi ancak kolay olmayacağını kabul etti.

Perez, "Evet, kesinlikle. Turum pek düzenli değildi, son virajda neredeyse düşüyordum ama bence iyi bir potansiyel var."

"Her şey iyi görünüyor ama bildiğimiz gibi yarın gerçekten zorlu geçecek." dedi.