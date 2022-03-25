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İkinci Cidde F1 antrenman seansı, acil durum toplantısının ardından ertelendi
Formula 1, Cidde pisti yakınlarındaki bir petrol tesisine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ikinci antrenmanının başlangıcını erteledi.
Ekleyen: Jonathan Noble
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Pistin yakınlarında Aramco tesislerinde düzenlenen saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenirken, F1 CEO'su Stefano Domenicali Cidde padoğunu acil şekilde topladı.
Mevcut tüm sürücüler ve takım patronları, düzenlenen saldırı ve F1'in buna yanıt olarak ne yapmayı planladığı konusunda bilgilendirildiler.
Bu toplantılar nedeniyle seansın başlangıcı en az 15 dakika ertelenirken, TSi 20:15 itibariyle başlaması planlanıyor.
F1'in yaşananlar karşısında ne yapacakları konusunda önümüzdeki süreçte yeni bir açıklama yapması bekleniyor.
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