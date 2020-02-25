İkinci Barcelona testi başlıyor
Formula 1'de 2020 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek ikinci Barcelona testi çarşamba günü başlıyor.
Formula 1'de 2020 sezonu 15 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 2020'nin ilk testi geçen hafta Barcelona'da gerçekleştirilmişti.
İkinci test çarşamba günü başlayacak ve yine TSİ 11:00 itibariyle araçlar garajdan çıkacak. 15:00'te ilk bölüm bitecek ve bir saatlik aranın ardından takımlar çalışmalara devam edecek. Test 20:00'de bitecek.
Takımlar perşembe ve cuma günü testlere devam edecekler. Bu hafta sonu hemen hemen tüm takımların güncellemeler getirmesi bekleniyor.
Test, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da F1 TV ile Sky Sports'tan canlı yayınlanacak.
Mercedes dışında tüm takımlar teste katılacakları sürücüleri açıkladılar.
Test programı:
|26 Şubat
|27 Şubat
|28 Şubat
|Mercedes
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|Ferrari
| S. Vettel (Sabah)
C. Leclerc (Ö. Sonra)
|S. Vettel
|C. Leclerc
|Red Bull
|
A. Albon (Sabah)
M. Verstappen (Ö. Sonra)
|
M. Verstappen (Sabah)
A. Albon (Ö. Sonra)
|
A. Albon (Sabah)
M. Verstappen (Ö. Sonra)
|Racing Point
|
L. Stroll (Sabah)
S. Perez (Ö. Sonra)
|L. Stroll
|S. Perez
|Williams
| N. Latifi
G. Russell
|N. Latifi
|G. Russell
|Renault
|
D. Ricciardo (Sabah)
E. Ocon (Ö. Sonra)
|
E. Ocon (Sabah)
D. Ricciardo (Ö. Sonra)
|
D. Ricciardo (Sabah)
E. Ocon (Ö. Sonra)
|AlphaTauri
|
P. Gasly (Sabah)
D. Kvyat (Ö. Sonra)
|D. Kvyat
|P. Gasly
|Haas
|
R. Grosjean
|
K. Magnussen
|
K. Magnussen (Sabah)
R. Grosjean (Ö. Sonra)
|McLaren
|
C. Sainz (Sabah)
L. Norris (Ö. Sonra)
|L. Norris
|C. Sainz
|Alfa Romeo
|
R. Kubica (Sabah)
|A. Giovinazzi
|K. Raikkonen
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İkinci Barcelona testi başlıyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
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