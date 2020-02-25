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Formula 1 / Son dakika

İkinci Barcelona testi başlıyor

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İkinci Barcelona testi başlıyor
Ekleyen:
, Editör
25 Şub 2020 19:39

Formula 1'de 2020 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek ikinci Barcelona testi çarşamba günü başlıyor.

Formula 1'de 2020 sezonu 15 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 2020'nin ilk testi geçen hafta Barcelona'da gerçekleştirilmişti.

İkinci test çarşamba günü başlayacak ve yine TSİ 11:00 itibariyle araçlar garajdan çıkacak. 15:00'te ilk bölüm bitecek ve bir saatlik aranın ardından takımlar çalışmalara devam edecek. Test 20:00'de bitecek.

Takımlar perşembe ve cuma günü testlere devam edecekler. Bu hafta sonu hemen hemen tüm takımların güncellemeler getirmesi bekleniyor.

Test, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da F1 TV ile Sky Sports'tan canlı yayınlanacak.

Mercedes dışında tüm takımlar teste katılacakları sürücüleri açıkladılar.

Test programı:

  26 Şubat 27 Şubat 28 Şubat
Mercedes

Açıklanmadı

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Ferrari Germany S. Vettel (Sabah)
Monaco C. Leclerc (Ö. Sonra)		 Germany S. Vettel Monaco C. Leclerc
Red Bull

United Kingdom A. Albon (Sabah)

Netherlands M. Verstappen (Ö. Sonra)

Netherlands M. Verstappen (Sabah)

United Kingdom A. Albon (Ö. Sonra)

United Kingdom A. Albon (Sabah)

Netherlands M. Verstappen (Ö. Sonra)
Racing Point

Canada L. Stroll (Sabah)

Mexico S. Perez (Ö. Sonra)

 Canada L. Stroll Mexico S. Perez
Williams Canada N. Latifi
United Kingdom G. Russell		 Canada N. Latifi United Kingdom G. Russell
Renault

Australia D. Ricciardo (Sabah)

France E. Ocon (Ö. Sonra)

France E. Ocon (Sabah)

Australia D. Ricciardo (Ö. Sonra)

Australia D. Ricciardo (Sabah)

France E. Ocon (Ö. Sonra)
AlphaTauri

France P. Gasly (Sabah)

Russian Federation D. Kvyat (Ö. Sonra)

 Russian Federation D. Kvyat France P. Gasly
Haas

France R. Grosjean

 

Denmark K. Magnussen

Denmark K. Magnussen (Sabah)

France R. Grosjean (Ö. Sonra)
McLaren

Spain C. Sainz (Sabah)

United Kingdom L. Norris (Ö. Sonra)

 United Kingdom L. Norris Spain C. Sainz
Alfa Romeo

Poland R. Kubica (Sabah)
Finland K. Raikkonen (Ö. Sonra)

 Italy A. Giovinazzi Finland K. Raikkonen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
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