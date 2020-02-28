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Formula 1 / Son dakika

İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları

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İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 05:19

İkinci Barcelona testinin üçüncü ve son gününde piste çıkacak isimler belli oldu.

Barcelona'daki ikinci testler bugün yapılacak üçüncü test günüyle son bulacak ve teste katılacak isimler belli olmuş durumda.

Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Lewis Hamilton, öğleden sonra ise Valtteri Bottas'la piste çıkacak.

Ferrari'de tüm gün direksiyona Charles Leclerc McLaren'da Carlos Sainz, AlphaTauri'de Daniil Kvyat, Racing Point'te Lance Stroll, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen ve Williams'ta George Russell geçecek.

Red Bull sabah bölümünde Alex Albon, öğleden sonra ise Max Verstappen'le sürüş yapacak. Renault ise sabah Daniel Ricciardo, öğleden sonra ise Esteban Ocon ile çalışacak.

Son olarak Haas'ta sabah Kevin Magnussen, öğleden sonra ise Romain Grosjean mücadele edecek.

Test kadroları:

Takım Pilot
Mercedes Hamilton/Bottas
Ferrari Leclerc
Red Bull Albon/Verstappen
McLaren Sainz
Renault Ricciardo/Ocon
AlphaTauri Kvyat
Racing Point Perez
Alfa Romeo Raikkonen
Haas F1 Magnussen/Grosjean
Williams Russell

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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