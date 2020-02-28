İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları
İkinci Barcelona testinin üçüncü ve son gününde piste çıkacak isimler belli oldu.
Barcelona'daki ikinci testler bugün yapılacak üçüncü test günüyle son bulacak ve teste katılacak isimler belli olmuş durumda.
Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Lewis Hamilton, öğleden sonra ise Valtteri Bottas'la piste çıkacak.
Ferrari'de tüm gün direksiyona Charles Leclerc McLaren'da Carlos Sainz, AlphaTauri'de Daniil Kvyat, Racing Point'te Lance Stroll, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen ve Williams'ta George Russell geçecek.
Red Bull sabah bölümünde Alex Albon, öğleden sonra ise Max Verstappen'le sürüş yapacak. Renault ise sabah Daniel Ricciardo, öğleden sonra ise Esteban Ocon ile çalışacak.
Son olarak Haas'ta sabah Kevin Magnussen, öğleden sonra ise Romain Grosjean mücadele edecek.
Test kadroları:
|Takım
|Pilot
|Mercedes
|Hamilton/Bottas
|Ferrari
|Leclerc
|Red Bull
|Albon/Verstappen
|McLaren
|Sainz
|Renault
|Ricciardo/Ocon
|AlphaTauri
|Kvyat
|Racing Point
|Perez
|Alfa Romeo
|Raikkonen
|Haas F1
|Magnussen/Grosjean
|Williams
|Russell
Alakalı video
Önceki haber
Teknik analiz: Red Bull'un yeni aerodinamik paketi
Sonraki haber
Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler