İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları

Barcelona'daki ikinci testler bugün yapılacak üçüncü test günüyle son bulacak ve teste katılacak isimler belli olmuş durumda.

Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Lewis Hamilton, öğleden sonra ise Valtteri Bottas'la piste çıkacak.

Ferrari'de tüm gün direksiyona Charles Leclerc McLaren'da Carlos Sainz, AlphaTauri'de Daniil Kvyat, Racing Point'te Lance Stroll, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen ve Williams'ta George Russell geçecek.

Red Bull sabah bölümünde Alex Albon, öğleden sonra ise Max Verstappen'le sürüş yapacak. Renault ise sabah Daniel Ricciardo, öğleden sonra ise Esteban Ocon ile çalışacak.

Son olarak Haas'ta sabah Kevin Magnussen, öğleden sonra ise Romain Grosjean mücadele edecek.

Test kadroları:

Takım Pilot Mercedes Hamilton/Bottas Ferrari Leclerc Red Bull Albon/Verstappen McLaren Sainz Renault Ricciardo/Ocon AlphaTauri Kvyat Racing Point Perez Alfa Romeo Raikkonen Haas F1 Magnussen/Grosjean Williams Russell

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