İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları

Barcelona'daki ikinci testler bugün gerçekleştirilecek ve teste katılacak sürücüler belli olmuş durumda.

Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Valtteri Bottas piste çıkarken, öğleden sonra Lewis Hamilton sürüş yapacak.

Ferrari'de tüm gün direksiyona Sebastian Vettel, McLaren'da Lando Norris, AlphaTauri'de Pierre Gasly, Racing Point'te Sergio Perez, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Haas'ta Kevin Magnussen ve Williams'ta Nicholas Latifi geçecek.

Red Bull sabah bölümünde Max Verstappen, öğleden sonra ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Renault ise sabah Esteban Ocon, öğleden sonra ise Daniel Ricciardo ile çalışacak

Test kadroları:

Takım Pilot Mercedes Bottas/Hamilton Ferrari Vettel Red Bull Verstappen/Albon McLaren Norris Renault Ocon/Ricciardo AlphaTauri Gasly Racing Point Stroll Alfa Romeo Giovinazzi Haas F1 Magnussen Williams Latifi

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