İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
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İkinci Barcelona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu.
Barcelona'daki ikinci testler bugün gerçekleştirilecek ve teste katılacak sürücüler belli olmuş durumda.
Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Valtteri Bottas piste çıkarken, öğleden sonra Lewis Hamilton sürüş yapacak.
Ferrari'de tüm gün direksiyona Sebastian Vettel, McLaren'da Lando Norris, AlphaTauri'de Pierre Gasly, Racing Point'te Sergio Perez, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Haas'ta Kevin Magnussen ve Williams'ta Nicholas Latifi geçecek.
Red Bull sabah bölümünde Max Verstappen, öğleden sonra ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Renault ise sabah Esteban Ocon, öğleden sonra ise Daniel Ricciardo ile çalışacak
Test kadroları:
|Takım
|Pilot
|Mercedes
|Bottas/Hamilton
|Ferrari
|Vettel
|Red Bull
|Verstappen/Albon
|McLaren
|Norris
|Renault
|Ocon/Ricciardo
|AlphaTauri
|Gasly
|Racing Point
|Stroll
|Alfa Romeo
|Giovinazzi
|Haas F1
|Magnussen
|Williams
|Latifi
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
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