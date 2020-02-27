Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Race:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Race:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları

paylaşım
yorumlar
İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 05:47

İkinci Barcelona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu.

Barcelona'daki ikinci testler bugün gerçekleştirilecek ve teste katılacak sürücüler belli olmuş durumda.

Buna göre Mercedes'te sabah bölümünde Valtteri Bottas piste çıkarken, öğleden sonra Lewis Hamilton sürüş yapacak.

Ferrari'de tüm gün direksiyona Sebastian Vettel, McLaren'da Lando Norris, AlphaTauri'de Pierre Gasly, Racing Point'te Sergio Perez, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Haas'ta Kevin Magnussen ve Williams'ta Nicholas Latifi geçecek.

Red Bull sabah bölümünde Max Verstappen, öğleden sonra ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Renault ise sabah Esteban Ocon, öğleden sonra ise Daniel Ricciardo ile çalışacak

Test kadroları:

Takım Pilot
Mercedes Bottas/Hamilton
Ferrari Vettel
Red Bull Verstappen/Albon
McLaren Norris
Renault Ocon/Ricciardo
AlphaTauri Gasly
Racing Point Stroll
Alfa Romeo Giovinazzi
Haas F1 Magnussen
Williams Latifi

Alakalı video

Sonraki haber
Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"

Önceki haber

Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Mercedes, motor performansı konusunda yanılıyor"

2
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Kubica ilk sırada tamamladı!

3
Formula 1

Hamilton, W11'de geçen haftaya göre daha kötü hissetmiş

4
Formula 1

Pérez: "Avustralya'da oldukça rekabetçi olacağız"

5
Formula 1

İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları

20dk

Son Videolar

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

Son Haberler

İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
F1

İkinci Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları

Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"
F1

Sainz: "McLaren, parça değişiklikleri yüzünden az tur attı"

Kubica: "Alfa Romeo'nun elinde daha fazlası var"
F1

Kubica: "Alfa Romeo'nun elinde daha fazlası var"

Hamilton, W11'de geçen haftaya göre daha kötü hissetmiş
F1

Hamilton, W11'de geçen haftaya göre daha kötü hissetmiş

Pérez: "Avustralya'da oldukça rekabetçi olacağız"
F1

Pérez: "Avustralya'da oldukça rekabetçi olacağız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.