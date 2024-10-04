İki üst düzey FIA yetkilisi, görevlerinden istifa etti

Her iki ismin de diğer ilgi alanlarını takip etmek üzere FIA'dan ayrıldıkları söylenirken, ayrılışları FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in liderlik tarzının yeniden gündeme geldiği bir döneme denk geldi.

Ben Sulayem Singapur Grand Prix'si öncesinde sürücülere daha az küfür etmeleri çağrısında bulunarak tartışmalara yol açmış, ardından Max Verstappen'e bir basın toplantısında küfür ettiği için verilen ceza Hollandalının protestolarına neden olmuştu.

Ben Sulayem şimdi de İngiliz medyasını hedef aldı ve İngiliz medyası tarafından 'mahkum muamelesi' gördüğünü öne sürdü.

Skipper ve Bangsgaard'ın ayrılış nedenleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak her ikisi de FIA içinde yüksek profilli isimlerdi.

Skipper ve Bangsgaard'ın ayrılması, geçtiğimiz 12 ay boyunca FIA'da yaşanan bir dizi önemli ayrılığın ardından geldi.

Geçtiğimiz kış sportif direktör Steve Nielsen ve tek koltuklu araç teknik direktörü Tim Goss'un görevlerinden istifa ettikleri açıklanmıştı.

Mohammed Ben Sulayem, Başkan, FIA Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu iki ismin ayrılışları Deborah Mayer'in FIA Motor Sporlarında Kadın Komisyonu başkanlığından ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Bu Şubat ayında, her ikisi de FIA adına Concorde Anlaşması müzakerelerinde yer alan yönetişim ve düzenleme direktörü Pierre Ketterer ve ticari hukuk işleri başkanı Edward Floydd'un ayrıldığı ortaya çıktı.

Mayıs ayında FIA'nın ilk CEO'su Natalie Robyn'in de başka fırsatlara yönelmek üzere yönetim organından ayrıldığı duyuruldu.

Robyn, Ben Sulayem tarafından Kasım 2022'de, kuruluşun yönetim yapısını reforme etmeye yönelik büyük bir çabanın parçası olarak atanmıştı.