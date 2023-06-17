İki sürücünün güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Cumartesi günkü sıralama turlarına saatler kala Pierre Gasly ve Nico Hulkenberg'in güç ünitesinde değişiklik yapıldı.
Cuma günü bazı sürücülerin güç ünitesinde değişiklik yapılmıştı ve bugün iki aracın daha güç ünitesinde parça değişikliği oldu.
Cuma günü kırmızı bayrak çıkaran ilk isim olan Pierre Gasly, cumartesi günkü seanslar öncesinde yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoz sistemine geçiş yaptı.
Haas ise cuma günkü 2. antrenmanda yolda kalan Nico Hulkenberg'in MGU-K ünitesini değiştirdi.
Tüm değişimler izin verilen sınırlar içinde yapıldığı için sürücüler herhangi bir ceza almayacak.
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