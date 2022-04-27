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Formula 1 / Pirelli Imola testi Son dakika

İki günlük Imola testi sona erdi

Pirelli'nin Imola'da gerçekleştirdiği iki günlük lastik testi bugün gerçekleştirilen seanslarla sona erdi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
İki günlük Imola testi sona erdi
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Efsanevi Imola pisti, iki günlük 2023 Pirelli lastik testinin ikinci günü gerçekleştiği için bir kez daha Formula 1 araçlarının sesiyle yankılandı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Davide Cavazza

Dün Alfa Romeo, AlphaTauri ve Alpine piste çıkmıştı. Bugün Alpine'in yerini Ferrari alırken, AlphaTauri ve Alfa Romeo testlere devam etti. Ferrari'de sabah direksiyona geçen Charles Leclerc, F1-75'le toplam 63 tur tamamladı.

Öğleden sonra direksiyona geçen isim Carlos Sainz'dı ve İspanyol pilot toplamda 51 tur attı. Ferrari böylelikle günü 114 turla kapatmış oldu.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Photo by: Davide Cavazza

Alfa Romeo C42'nin direksiyonuna bugün test pilotu Robert Kubica geçti. Polonyalı pilot sabah 81, öğleden sonra 19 tur tamamladı. Bu da Alfa Romeo'nun günü 100 turla tamamladığı anlamına geliyor.

AlphaTauri'de testin son gününde AT03'ü Yuki Tsunoda kullandı ve sabah 50, öğleden sonra 53 tur tamamladı. Böylelikle günü 103 turla kapatmış oldu.

Bir sonraki Pirelli lastik testi 24 Haziran'da Mugello'da gerçekleştirilecek ve sadece Ferrari katılacak.

Bu yıl 10 takımdan dokuzu (Haas katılmıyor), 2023 lastiklerini test edecek. Her takımın iki test günü bulunuyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Photo by: Davide Cavazza

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