İki F1 takımı IndyCar şampiyonu Palou ile ilgileniyor olabilir

Mevcut IndyCar sezonunu lider olarak götüren Alex Palou, 2021 yılında serideki ilk şampiyonluğunu alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Gösterdiği güçlü performansla diğer takımların radarına giren İspanyol sürücü, McLaren F1 takımıyla bir dizi test yaptı.

Şimdi adı diğer Formula 1 takımlarıyla anılmaya başlandı ve iddialara göre kendisiyle yarışmaya ilgi gösteren iki F1 takımı var.

The Race'e göre Temmuz ayı sonunda İspanyol sürücünün menajeriyle Williams ve AlphaTauri patronları arasında bazı görüşmeler gerçekleşti.

Williams, bu yıl beklentilerin epey altında kalan Logan Sargeant'ın yeri için olası seçeneklere bakıyor ve Palou iyi bir aday olabilir.

AlphaTauri'de ise hem Yuki Tsunoda hem de Daniel Ricciardo'nun kontratı 2023 sezonunun ardından sona erecek. Fakat olası bir değişiklikte koltuğa Liam Lawson'ın geleceğin iddia edenler de var.

Palou'nun şu anda McLaren ile yedek pilotluk anlaşması var ancak diğer takımlardan teklif aldığı takdirde İngiliz ekibin karşı çıkması beklenmiyor.

Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona Fotoğraf: Monaco Increase Management