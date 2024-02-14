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TOSFED yeni ihaleden memnun, Intercity yine İstanbul Park'a talip!

İstanbul Park arazisinin sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde İstanbul Park'ın yeni ihalesi için şartnameyi açıklamasının ardından Intercity ve TOSFED cephelerinden ilk açıklamalar geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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The drivers pull away for the start of the race

Intercity'nin İstanbul Park'a yönelik yaptığı son anlaşma, geçtiğimiz yıl itibariyle sona erdi ve geride kalan süreçte pistle ilgili yeni bir ihale sürecinin hazırlıkları yapıldı.

İstanbul Park arazisinin sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ise geçtiğimiz günlerde bu yeni ihalenin şartlarını açıklamıştı. 2 Nisan 2024'te yapılması planlanan ihalenin oldukça ilgi çekici şartları var ama bu şartlar arasında en dikkat çekici olan nokta pisti kiralayan şirketin 1 ay içerisinde bu pistte F1 yapılacağını garanti etmesi gerekmesi. Bu şarta uyulmaması durumunda, sözleşme feshedilecek. 

Şartnamenin diğer maddelerine göz atmak isterseniz, konuya ilişkin haberimize göz atabilirsiniz. 

Detaylar için:

Bu zorlu ihale şartnamesinin duyurulmasının ardından hem Intercity hem de TOSFED'den ilk açıklamalar geldi. 

Uzun süredir pistin işletmecisi konumunda bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Açıklanan ihale şartnamesi beklediğimizden çok daha zorlu şartlara sahip olmasına rağmen biz de ihaleye girmeye niyetliyiz. 11 yıldır gözümüz gibi baktığımız ve tüm dünyada yaptığımız işlerle öne çıkardığımız Intercity İstanbul Park tesisini 30 yıl daha işletmeye talibiz." ifadelerini kullandı. 

Vakıflar  Genel Müdürlüğü’nün yeni ihale şartlarını değerlendiren  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ise şunları söyledi: "Altı ayı aşkın bir süredir devam eden işgalde, artık sona gelindi."

“2021 yılındaki federasyon başkanlığı seçimlerinde, pistin tekrar gerçek sahibi olan sporumuza kazandırılabilmesi için gereken tüm mücadeleyi yürüteceğimize dair bir söz vermiştim. Bu söz kapsamında, pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. "

"Öte yandan Formula 1 Türkiye GP’sinin yeniden düzenlenebilmesi adına, devletimiz tarafından Federasyonumuza verilen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

"Bu vesile ile federasyonumuz ve sporumuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Formula 1’in yeniden ülkemize dönmesinin yolunu açan ve pistin Türk sporcularımıza hizmet etmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Sayın Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’ya şükranlarımızı sunarken; yeni sürecin devletimiz, milletimiz ve sporumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

The Turkish flag

The Turkish flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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