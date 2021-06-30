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Formula 1 Haberler

Igora Drive, 2023'te Formula 1'i ağırlamaya başlamadan önce genişletilecek

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Rusya Grand Prix'sinin organizatörleri, 2023'ten itibaren Formula 1'e ev sahipliği yapmaya başlayacak olan Igora Drive'ın yeni pist uzunluğunun 5km'e çıkaralıcağını açıkladı.

Igora Drive, 2023'te Formula 1'i ağırlamaya başlamadan önce genişletilecek

Geçtiğimiz hafta, Rusya Grand Prix'sinin 2023'ten itibaren Sochi yerine St. Petersburg'a yakın olan ve Hermann Tilke tarafından tasarlanan Igora Drive'da yapılacağı açıklanmıştı.

Igora ski tatil tesisinin bir kısmını kaplayan ve yeni inşa edilen pist, St. Petersburg'un 50 km kuzeyinde ve Finlandiya sınırına yakın bir konumda bulunuyor.

2019 yılında kullanıma açılan Igora Drive pisti şu ana kadar sadece yerel serilere ev sahipliği yapabildi çünkü DTM ve W Series'in Rusya'ya ziyareti COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelendi.

Mevcut uzunluğu 4 km olan pist, F1 araçlarına ev sahipliği yapabilmek amacıyla 1 km daha uzatılacak ve  pistte daha uzun düzlüklere yer verilmesi ve belirli yükseklik değişiklikleri de bu yeni plana dahil olacak.

Rusya Grand Prix'sinin organizatörü Rosgonski'nin CEO'su Alexey Titoy, Motorsport.com'a özel olarak verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: ''Pistin uzatılması gibi bir planımız var. Şu andaki pist kurulumu, Formula 1'deki pistlerle karşılaştırdığımızda en kısa pistlerden biri.''

''Bu yüzden, pistin daha uzun olması gerekli. Biraz da yükseklik değişiklikleri yapacağız, bazı virajlar oval olacak. Yani, sportif bir bakış açısıyla baktığınızda heyecanlı olacak.''

Igora Drive Autodrom map

Igora Drive Autodrom map

Photo by: Rosgonki

Yavaş virajların son bölümünün arka ve ön düzlüklere bağlanarak ekarte edildiği yeni planlanan pist haritası organizatörler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun yerine sürücüler, son bölümde birkaç sol apeksin ardından, sağa doğru dönülen keskin U virajdan geçecekler. Eğim de hesaba katıldığında adeta bir "hız treniyle" karşı karşıya olacaklar.

1 km'lik uzatmayla birlikte Igora Drive'ın toplam uzunluğu 4.08 km'den, 5.18 km'ye yükseltilmiş olacak ve modern F1 araçları için daha uygun olan düzlükler de uzatılacak.

Pistin uzatılmasına ek olarak, mekanın altyapısında da değişiklikler yapılacak ve Formula 1 takımları için daha fazla garaj eklenecek.

Titov sözlerine şu şekilde devam etti: ''Kesinlikle küresel bir yeniden yapılanma olmayacak. Tesisimiz, altyapının, tribünlerin ve pitlerin boyutu olarak Avrupa'daki diğer pistlerden daha farklı değil.''

''Ancak kesinlikle yeniden yapılanma olmayacak. Belirli bölgeleri genişleteceğiz veya uzatacağız. Yeterli sayıda garaj yok, bu garajların sayısını artıracağız.''

Titov, tesisin hem FIA başkanı Jean Todt'tan hem de F1 şefi Stefano Domenicali'den beğeni aldığını da ekledi.

''Domenicali'den beğeni aldık. Tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalar üzerinde yorumlar da yapıldı ki bu sayede pist Formula 1'e uyarlanabilir olsun Ancak bu yorumlar teknik yorumlardı.''

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