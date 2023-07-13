F1'in Madrid hayali gerçek oluyor
Ifema, Formula 1 ile Madrid Grand Prix'sini fuar alanının bir bölümünü kullanarak Madrid'de düzenlemek üzere bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Madrid'in Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma projesi şekillenmeye devam ediyor ve Ifema artık İspanya başkentini F1'e bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağını saklamıyor.
Europa Press'in aktardığı üzere, Ifema Madrid İcra Kurulu Başkanı José Vicente de los Mozos, "Ne zaman imzalayacağımızı biliyorum." şeklinde açıklama yaptı.
Madrid GP'nin şehre yılda yaklaşık 500 milyon euro gelir getirmesi beklenirken, Ifema'nın çadırları ekiplerin konaklaması ve Madrid'deki etkinliğin 'yalnızca bir yarıştan ziyade Avrupa'nın en iyisi olan bir deneyim' haline getirilmesi için kullanılacak. 12'den fazla çadır, pistin bir parçası olacak.
Ifema gelecekteki Madrid GP'sinin, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan ve 2024 takviminde yer alan Barselona GP ile çakışmasını istemiyor.
De los Mozos, "Eğer günün sonunda İspanya'da iki F1 yarışı olursa bundan memnuniyet duyarım ama ben Madrid için konuşuyor ve çalışıyorum."
Ayrıca De los Mozos, İspanya Motor Sporları Federasyonu'nun son aylarda yoğunlaşan ve geçtiğimiz Aralık ayında gizlilik sözleşmesi imzalanan müzakerelerden her zaman haberdar olduğunu belirtti.
Bu, İspanya'nın Formula 1 ve genel olarak motor yarışlarıyla olan ilişkisinin sağlıklı olduğunun bir başka işareti demek.
Bunlara rağmen FIA birinci başkan yardımcısı ve RACE başkanı Carmelo Sanz de Barros, İspanya'daki her türlü yarış projesini desteklemesine rağmen Madrid GP olayını 'gürültü' olarak nitelendirdi.
Ancak Motorsport.com'un anladığı kadarıyla Madrid F1 GP'si gerçek olacak.
F1'den bir sözcü, bu makale üzerine hem Madrid hem de Barselona ile görüşmelerin devam ettiğini, ancak herhangi bir karar alınmadığını belirtti.
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