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Formula 1 Miami GP

İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?

Valtteri Bottas'ın, Mercedes'ten 2025 sezonunda Ferrari'ye giden Lewis Hamilton'ın yerini alması için ideal seçenek olduğu öne sürüldü.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, are interviewed during the driver presentation

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'un şubat ayında gelecek sezondan itibaren çok yıllık bir sözleşmeyle Ferrari'ye katılacağını duyurmasının ardından Mercedes, Hamilton'ın yerini alacak pilotu aramaya devam ediyor.

Hamilton'ın Ferrari'de yerini alacağı pilot olan Carlos Sainz Jr'ın yanı sıra son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in ve Mercedes'in 17 yaşındaki genç yeteneği İtalyan Andrea Kimi Antonelli'nin 2025'te George Russell'a takım arkadaşı olabileceği düşünülüyor.

Antonelli, uzun süredir Mercedes'te Hamilton'ın yerini alacak pilot olarak görülüyordu ancak genç pilotun deneyimsizliğine ilişkin endişeler takımı alternatif seçeneklere yöneltebilir.

F1 Nation podcast'inde yer alan FIA Basın Toplantısı Sunucusu Tom Clarkson, ağustos ayının sonunda Antonelli'nin 18 yaşında olacağını ve F1 süper lisansı çıkartabileceğini yineledi. 2024 Sezonunun ikinci yarısında Antonelli'nin Williams'ta Logan Sargeant'ın yerini alması tahmin ediliyor.

Antonelli'nin Mercedes'e terfi etmesi için 2025 yılının çok erken olduğu düşünülürse, 2017 ve 2021 yılları arasında gümüş oklar adına 10 zafer kazanan Bottas kısa vadeli bir sözleşme için mükemmel aday olarak görülüyor.

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Mercedes patronu Toto Wolff ile yakın bağları olan Bottas, Sauber'in geçen hafta Nico Hulkenberg'i tercih edeceklerini açıklamasının ardından F1'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Clarkson, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Toto Wolff, Antonelli'yi uzun vadeli olarak Mercedes'te istiyor."

"Antonelli 2025'te hazır olacak mı, yoksa tecrübe kazanması için başka bir takıma mı verilecek ve birkaç yıl sonra Mercedes'e geri mi dönecek?"

"Geçen hafta sonu Çin'de konuşulanlar arasında Antonelli'nin yaz arasından itibaren Alex Albon'la birlikte Williams'ta yer alacağı vardı."

“Antonelli ağustos ayının sonunda 18 yaşına girecek. Sanırım Williams FIA'dan daha erken katılmasına izin verilmesi için özel bir izin istiyor."

"Max 17 yaşında Formula 1'de yarıştı, Kimi Antonelli neden olmasın? Ancak kuralların artık belirlendiğini düşünüyorum ve bir muafiyet olacağını düşünmüyorum."

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sezonun ikinci yarısında Logan Sargeant'ın yerine Antonelli'nin Williams'ta olacağını düşünüyorum ama sonrasında James Vowles'ın 18 aydan daha kısa bir süreyi kabul edeceğini zannetmiyorum."

"Mercedes bana göre bir yıllık pilot kontratı istiyor. Bu Carlos Sainz Jr'ın ilgisini çekmiyor, o bundan daha uzun vadeli bir sözleşme istiyor."

"Bottas'ın 2025'te Mercedes için bir seçenek olup olamayacağını merak ediyorum. Takımı çok iyi tanıyor, 10 yarış kazandı ve bu onu diğer seçeneklerin önüne koyuyor."

"Eğer Bottas Mercedes'e giderse o zaman Sainz'ın seçeneklerinin Red Bull veya Audi olacağını düşünüyorum. Ve bence o Audi'nin Red Bull'dan daha iyi bir uzun vadeli bahis olduğunu düşünecek."

Muhammed Eren Albayrak

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