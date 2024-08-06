Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

İddialara göre Aston Martin, şimdi de Verstappen ile görüşüyor!

İtalyan haber kuruluşu Autosprint'in haberine göre Aston Martin, Max Verstappen ile görüşmelere başladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen'in Red Bull'daki geleceği sorgulanırken, Aston Martin potansiyel bir talip olarak ortaya çıktı.

Aston Martin'in, Max Verstappen ile Silverstone merkezli takıma sansasyonel bir geçiş için görüşmelerde bulunduğu ve Adrian Newey için ise zaten bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

İtalyan haber kuruluşu Autosprint'in haberine göre, Newey'i Aston Martin'e getirecek paket üzerinde anlaşmaya varıldı ve Essex doğumlu mühendisin geçişi Eylül ayında resmen duyurulacak.

Ancak Lawrence Stroll, Red Bull'dan sadece Newey'i almakla yetinmiyor. Kanadalı iş insanı iddiaya göre Verstappen'i de istiyor ve sözleşme görüşmeleri şimdiden başlamış durumda.

Honda'nın 2026'da başlayacak özel ortaklığı ve hem Newey hem de Dan Fallows'un projeye dahil olmasıyla, Verstappen'in bu fırsatı değerlendirmenin neden cazip olduğunu görmek kolay.

Verstappen'in geleceği bu sezon sürekli tartışma konusu olmuş durumda. Üç kez dünya şampiyonu, iddiaya göre Christian Horner'la yaşananlar ve takımın McLaren ve Mercedes'e kıyasla gelişme gösterememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak Verstappen şimdilik Red Bull pilotu olarak kalmaya devam ediyor ve bu yazın başlarında Hollandalı pilot, performanstaki bir düşüşün kendisine üç Sürücüler Şampiyonası şampiyonluğu kazandıran takımdan ayrılmasına yol açmayacağı konusunda ısrar etti.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bearman: “Antonelli, F1’de olmayı hak ediyor, onunla şampiyonluk için savaşmak istiyorum”              

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Formula 1
Belçika GP
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

MotoGP
Britanya GP
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"

Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"
Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Galibiyet sayımı umursamıyorum"
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Formula 1
Belçika GP
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: "Üzerimizdeki baskı artsa da Lawrence, gelişimin zaman aldığını biliyor"

Krack: "Üzerimizdeki baskı artsa da Lawrence, gelişimin zaman aldığını biliyor"

Formula 1
Krack: "Üzerimizdeki baskı artsa da Lawrence, gelişimin zaman aldığını biliyor"
Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Formula 1
Belçika GP
Krack: “Aston Martin doğru yolda"
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Formula 1
Belçika GP
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Son Haberler

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

F1 Formula 1
Belçika GP
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

MGP MotoGP
Britanya GP
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye