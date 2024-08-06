İddialara göre Aston Martin, şimdi de Verstappen ile görüşüyor!

Max Verstappen'in Red Bull'daki geleceği sorgulanırken, Aston Martin potansiyel bir talip olarak ortaya çıktı.

Aston Martin'in, Max Verstappen ile Silverstone merkezli takıma sansasyonel bir geçiş için görüşmelerde bulunduğu ve Adrian Newey için ise zaten bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

İtalyan haber kuruluşu Autosprint'in haberine göre, Newey'i Aston Martin'e getirecek paket üzerinde anlaşmaya varıldı ve Essex doğumlu mühendisin geçişi Eylül ayında resmen duyurulacak.

Ancak Lawrence Stroll, Red Bull'dan sadece Newey'i almakla yetinmiyor. Kanadalı iş insanı iddiaya göre Verstappen'i de istiyor ve sözleşme görüşmeleri şimdiden başlamış durumda.

Honda'nın 2026'da başlayacak özel ortaklığı ve hem Newey hem de Dan Fallows'un projeye dahil olmasıyla, Verstappen'in bu fırsatı değerlendirmenin neden cazip olduğunu görmek kolay.

Verstappen'in geleceği bu sezon sürekli tartışma konusu olmuş durumda. Üç kez dünya şampiyonu, iddiaya göre Christian Horner'la yaşananlar ve takımın McLaren ve Mercedes'e kıyasla gelişme gösterememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak Verstappen şimdilik Red Bull pilotu olarak kalmaya devam ediyor ve bu yazın başlarında Hollandalı pilot, performanstaki bir düşüşün kendisine üç Sürücüler Şampiyonası şampiyonluğu kazandıran takımdan ayrılmasına yol açmayacağı konusunda ısrar etti.