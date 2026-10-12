Formula 1
İddia: Verstappen'in yeni yarış mühendisi Tom Hart, son üç yarışta Lambiase'nin yerini alacak
RacingNews365'in haberine göre Max Verstappen'in yeni yarış mühendisi Tom Hart, 2026 Formula 1 sezonunun kalan yarışlarından üçünde Gianpiero Lambiase'nin görevini devralacak.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 09:20
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB21, Tom Hart, Performance Engineer of Oracle Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen'in yarış mühendisi olarak görev yapan Gianpiero Lambiase, McLaren'da üst düzey bir pozisyonu kabul etmesinin ardından Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Lambiase'nin 2027'nin ortalarında, en geç ise 2028 sezonunun başında Woking merkezli takıma katılması bekleniyor.
Verstappen'in yeni yarış mühendisi olacak Tom Hart, Hollandalı sürücünün mühendislik ekibinin kıdemli üyelerinden biri. Lambiase'nin Red Bull'dan ayrılacağının nisan ayında açıklanmasının ardından Hart, daha önce planlanan Williams'a geçişinden vazgeçmişti.
RacingNews365'in haberine göre Hart, 2026 sezonunun kalan altı yarışından üçünde Verstappen'in yarış mühendisi olarak görev yapacak.
Hart'ın görev alacağı yarışlar ABD, Brezilya ve Las Vegas Grand Prix'leri olacak. Böylece Lambiase, Meksika, Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinde Verstappen'in yarış mühendisi olarak görevini sürdürecek.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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