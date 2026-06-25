İddia: Russell, Mercedes’le sözleşmesini yenileyebilir

Il Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, George Russell’ın Mercedes ile sözleşme yenileyeceği ve resmî açıklamanın Avusturya GP’de yapılabileceği iddia ediliyor.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yorumculara göre eğer taraflar olası bir anlaşmaya varırsa, Max Verstappen’in Mercedes’e transfer olma ihtimali tamamen ortadan kalkmış olacak.

Red Bull da Hollandalı pilotun geleceğine dair bir yanıt bekliyor; ancak iddialara göre bu gelecek, dört kez dünya şampiyonunun 2027 için Mercedes'e geçmesini kapsamayacak.