İddia: Red Bull’dan deneyimli bir isim daha ayrılıyor

Monaghan’ın takımdan ayrılabileceğine dair ilk iddialar bu haftanın başlarında bir Alman podcast yayınında ortaya atılmıştı. Red Bull Ring padoğundaki çok sayıda kaynaktan alınan bilgiye göre, deneyimli mühendisin Milton Keynes ekibine veda etmeye hazırlandığı doğrulandı. 58 yaşındaki mühendisin, spora yeni adım atan Cadillac’ın mühendislik departmanında üst düzey bir liderlik rolü üstlenmesi bekleniyor.

Monaghan'ın ayrıca Aston Martin'den de benzer şekilde teknik departmanın başına geçmesi için önemli bir teklif aldığı, ancak tercihini Cadillac'tan yana kullandığı öğrenildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gideceği adres büyük ölçüde netleşmiş olsa da bu ayrılığın ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Monaghan şu anda Red Bull’daki görevine aktif olarak devam ediyor ve ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmedeki bahçe izni şartları sebebiyle Monaghan, 2026 sezonunun sonunda takımdan ayrılsa bile Cadillac'taki görevine en erken 2027 yazında veya sonbaharında başlayabilir.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Red Bull Racing ve Cadillac cepheleri ise şu an için herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Paul Monaghan kimdir?

2005 yılında Red Bull’a katılan deneyimli mühendis, takımın bugüne kadar elde ettiği tüm şampiyonluklarda kilit roller üstlendi; hem Sebastian Vettel’in üst üste kazandığı dört şampiyonlukta hem de Max Verstappen liderliğindeki mevcut başarı döneminde büyük pay sahibi oldu.

Paul Monaghan, Başmühebdis, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 kariyerine 1990 yılında McLaren’da araştırma ve geliştirme bölümünde başlayan Monaghan, daha sonra David Coulthard’ın veri mühendisliğini yapmıştı. 2000 yılında takımın Benetton'dan Renault'ya dönüştüğü süreçte Enstone merkezli ekibe geçerek yarış mühendisliği görevini üstlendi ve burada Jenson Button ile Fernando Alonso gibi isimlerle çalıştı.

Hatta Alonso'nun yarış mühendisi olarak, İspanyol pilotun 2003 Macaristan Grand Prix’sindeki kariyerinin ilk F1 zaferinde doğrudan rol oynamıştı.

Kısa süreliğine yaşanan Jordan döneminin ardından 2005'te adım attığı Red Bull'da kariyerinin en başarılı dönemlerini yaşamıştı.