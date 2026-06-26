İddia: Red Bull hakkındaki ADUO kararının değişmesi beklenmiyor
Red Bull, Formula 1'in en iyi motoruna sahip olduğu yönündeki FIA kararına itiraz etse de sonuçların değişmesi beklenmiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Red Bull, FIA’nın güç ünitesi sıralaması analizlerinde neden kendilerini Mercedes ve Ferrari gibi yarış kazanan takımların önünde, yani zirvede konumlandırdığını anlamak için yetkililerle görüşmeler yürütüyordu. İlk incelemeler sonucunda ortaya çıkan sıralama, Red Bull'un yeni ADUO sistemi kapsamında hiçbir motor güncellemesi yapamayacağı anlamına geliyor.
Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, Barselona Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarışlarında topladıkları tüm verilerin, şampiyona lideri Mercedes'in motor performansında bir adım önde olduğunu gösterdiğini belirtmişti. Mekies, "FIA ile daha kapsamlı bir görüşme yapmak istiyoruz; çünkü Mercedes'e karşı tek bir avantaja bile sahip olduğumuzu gösteren herhangi bir verimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
FIA'nın ADUO sıralaması, güçlü batarya ve enerji geri kazanım sistemlerini hesaba katmadan, yalnızca içten yanmalı motoru baz alarak yapılıyor. Red Bull’un ADUO bulgularına netlik kazandırılması yönündeki taleplerinin ardından FIA, mayısın sonundaki Kanada GP'sine kadar olan ilk değerlendirme döneminde toplanan tüm verileri yeniden incelemeyi kabul etmişti.
Edinilen bilgilere göre bu inceleme artık sonuçlanmak üzere ancak FIA’nın, Red Bull'un Mercedes'ten en az %2 daha ileride olduğuna dair ilk bulgularının hatalı olduğuna dair hiçbir söylenti yok. Bu durum, üç hafta önceki Monako GP'sinin yarış gününde takımlara imzalı bir resmi yazıyla bildirilen kararın aynen geçerli kalacağı anlamına geliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Red Bull ile bazı son detaylar hâlâ tartışılıyor olsa da FIA'nın resmi ADUO sonuçlarını önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinden önce duyurması bekleniyor. Kaynaklar, bu süreç öncesinde FIA'nın Red Bull'a karşı şeffaf olmaya istekli olduğunu ve kararlarının arkasındaki nedenleri detaylıca açıklayacağını belirtiyor. Ancak diğer motor üreticilerinin performansına ilişkin bazı kritik veriler, gizlilik sözleşmeleri gereği Red Bull ile paylaşılamayacak.
FIA’nın ADUO kararını değiştirmesi pek olası görünmediğinden, Red Bull şu an için güç ünitesini güncelleyemeyecek tek üretici olma gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
Diğer tarafta Ferrari, ADUO sisteminden yararlanarak bu hafta sonu Avusturya GP'sine sezonun ilk performans güncellemesini çoktan getirdi. Audi’nin ise Barselona’da sürüş kolaylığına odaklanan yeni parçalar kullandığı biliniyor. Honda da bu yılki güncelleme haklarından birini yaz arası civarında, muhtemelen en erken Belçika GP'sinde devreye sokmayı planlıyor.
Red Bull’un, Monako'dan yaz arası öncesindeki Macaristan GP’sine kadar sürecek olan ikinci değerlendirme döneminde ADUO haklarından yararlanabilmesi, tamamen Mercedes'in içten yanmalı motorunda bir performans adımı atıp atmayacağına bağlı. Eğer Mercedes bu süreçte yerinde saymayı tercih eder veya güç ünitesinin diğer bileşenlerini geliştirmeye odaklanırsa, Red Bull kendisini bir kez daha en iyi içten yanmalı motora sahip takım olarak kapana kısılmış bulabilir. Bu da Avusturyalı ekibin bir dönem daha kayda değer bir motor güncellemesi getiremeyeceği anlamına gelebilir.
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