İddia: McLaren'ın Bakü'deki tartışmalı arka kanadı yasaklandı!
FIA, McLaren'ın Bakü’de kullandığı arka kanada gerekli modifikasyonları yapmasını talep etti.
Red Bull ve Ferrari, McLaren'ın Bakü'de kullandığı arka kanada itiraz etti.
AMuS'un haberine göre itirazları inceleyen FIA, kanat kenarlarının esnemesinin kurallara aykırı olduğunu belirterek, McLaren'dan gerekli modifikasyonları yapmasını talep etti.
Arka kanadın belirli hızlarda yukarı doğru bükülen dış kenarlarının 10 santimetrelik kısmının kurallara uymadığı belirtildi ve McLaren'a bu bölgelerde modifikasyon yapması için talimat verildi.
Kanat statik testleri geçse bile, düzlüklerde kanat kenarlarının bükülmesine izin verilmeyecek.
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