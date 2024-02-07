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İddia: Horner Red Bull'dan ayrılırsa Newey de ayrılabilir

Christian Horner soruşturma altında ve bunun sonucunda takımdan ayrılacağına dair söylentiler var. İlginç olan ise Adrian Newey'in de onunla birlikte ayrılabileceği gerçeği.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, celebrate in Parc Ferme after the Sprint

Horner'ın soruşturma sonucunda mevcut Red Bull görevinden istifa etmesinin kendisinden istendiği söyleniyordu, ancak Horner aksi yönde karar verdi ve soruşturma devam edene kadar takımın bir parçası olmaya devam edecek.

Horner'ın mevcut görevinden istifasının istenmesinin ardından ortaya çıkan bazı yeni söylentiler ise Adrian Newey ile ilgili.

Joe Saward, hem Horner hem de Newey'in sözleşmelerinde diğerinin ayrılmasını engelleyen bir madde olduğunu öne sürdü. 

"Uzun zamandır Christian Horner ve Adrian Newey'nin birbirlerini koruyan sözleşmeleri olduğuna inanılıyor; yani eğer biri ayrılırsa diğeri de ayrılabilir diye konuşuluyor. Bu hiçbir zaman doğrulanmadı ancak Horner'a bir şey olması durumunda ilginç bir dinamik oluşturuyor."

Horner ve Newey Red Bull'dan ayrılırsa, Avusturyalı takımın şu anda olduğu gibi şampiyonluk için mücadele edeceğini hayal etmek zor. Böylesine büyük bir boşluğu dolduracak birini bulmak neredeyse imkansız olacaktır.

Toto Wolff'un aksine, Christian Horner Red Bull takımının önemli bir sahibi değil.

Sonuç olarak, bu tür konularda yönetim kurulu üzerinde fazla bir etkiye sahip olması pek olası değil. Ancak Red Bull'un %51 hissesine sahip olan Chalerm Yoovidhya kararı etkileyebilecek güce sahip. Söylentiler Yoovidhya'nın Horner'ın geleceğiyle ilgili kararı verecek kişi olacağını gösteriyor. 

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