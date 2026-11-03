Formula 1 Meksika GP
İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak
Brezilya basınından Globo’nun haberine göre Rafa Câmara, Haas ile Formula 1’deki ilk yarışına bu hafta sonu São Paulo’da çıkacak. Brezilyalı pilot, Esteban Ocon’un yerine Las Vegas Grand Prix’sinde de direksiyon başına geçecek ve 2027’de başlaması planlanan F1 kariyerini erkene alacak.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:30
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Rafa Câmara’nın Formula 1’deki ilk yarışına çıkacağı tarih öne çekiliyor. Globo kaynaklı habere göre genç pilot, Haas adına São Paulo ve Las Vegas Grand Prix’lerinde yarışacak.
Câmara’nın Haas ile resmi olarak 2027 sezonunda Formula 1’e başlaması planlanıyordu. Ancak Esteban Ocon ile Amerikan takımı arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından Brezilyalı pilotun bu hafta sonu Interlagos’ta yarışacağı iddia edildi.
Alman gazetesi Bild, pazar günü Câmara’nın São Paulo’da Ocon’un koltuğunu devralacağını duyurmuştu. Globo’dan gazeteci Rafael Lopes ise salı günü yayımladığı haberde, Brezilyalı pilotun Las Vegas yarışında da Haas adına mücadele edeceğini belirtti.
Hirakawa’nın yerine Câmara
Haas’ın Ocon’un yerine geçtiğimiz hafta sonu yarış koltuğuna oturttuğu Ryo Hirakawa, São Paulo Grand Prix’siyle aynı tarihlerde Monza’da düzenlenecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) yarışında mücadele edecek.
Bu nedenle Japon pilotun Brezilya’da yarışması mümkün görünmüyor.
Hirakawa’nın, sezonun son iki yarışı olan Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinde Haas’ın resmi pilot koltuğuna geri dönmesi bekleniyor. Çünkü bu yarışlar, Formula 2’de şampiyonluk mücadelesi veren Câmara’nın sezonun son iki ayağıyla çakışıyor.
Brezilyalı pilotun Formula 2’de lider durumda bulunması, sezonun geri kalanındaki programını daha da önemli hale getiriyor.
Câmara’nın Haas ile São Paulo ve Las Vegas’ta yarışacağına ilişkin haberler henüz resmi açıklamayla doğrulanmadı.
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- Motorsport.com Ekibi
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