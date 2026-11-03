Formula 1 Meksika GP

İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak

Brezilya basınından Globo’nun haberine göre Rafa Câmara, Haas ile Formula 1’deki ilk yarışına bu hafta sonu São Paulo’da çıkacak. Brezilyalı pilot, Esteban Ocon’un yerine Las Vegas Grand Prix’sinde de direksiyon başına geçecek ve 2027’de başlaması planlanan F1 kariyerini erkene alacak.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Rafa Câmara’nın Formula 1’deki ilk yarışına çıkacağı tarih öne çekiliyor. Globo kaynaklı habere göre genç pilot, Haas adına São Paulo ve Las Vegas Grand Prix’lerinde yarışacak.

Câmara’nın Haas ile resmi olarak 2027 sezonunda Formula 1’e başlaması planlanıyordu. Ancak Esteban Ocon ile Amerikan takımı arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından Brezilyalı pilotun bu hafta sonu Interlagos’ta yarışacağı iddia edildi.

Alman gazetesi Bild, pazar günü Câmara’nın São Paulo’da Ocon’un koltuğunu devralacağını duyurmuştu. Globo’dan gazeteci Rafael Lopes ise salı günü yayımladığı haberde, Brezilyalı pilotun Las Vegas yarışında da Haas adına mücadele edeceğini belirtti.

Hirakawa’nın yerine Câmara

Haas’ın Ocon’un yerine geçtiğimiz hafta sonu yarış koltuğuna oturttuğu Ryo Hirakawa, São Paulo Grand Prix’siyle aynı tarihlerde Monza’da düzenlenecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) yarışında mücadele edecek.

Bu nedenle Japon pilotun Brezilya’da yarışması mümkün görünmüyor.

Hirakawa’nın, sezonun son iki yarışı olan Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinde Haas’ın resmi pilot koltuğuna geri dönmesi bekleniyor. Çünkü bu yarışlar, Formula 2’de şampiyonluk mücadelesi veren Câmara’nın sezonun son iki ayağıyla çakışıyor.

Brezilyalı pilotun Formula 2’de lider durumda bulunması, sezonun geri kalanındaki programını daha da önemli hale getiriyor.

Câmara’nın Haas ile São Paulo ve Las Vegas’ta yarışacağına ilişkin haberler henüz resmi açıklamayla doğrulanmadı.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



9 dk



Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!





Ricciardo yarışlara geri mi dönüyor?



Formula E



Formula E 17 dk



Ricciardo yarışlara geri mi dönüyor?





Honda: "Meksika'nın yüksek rakımını hafife almışız"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



25 dk



Honda: "Meksika'nın yüksek rakımını hafife almışız"

Son Haberler





İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 dk



İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak





Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



9 dk



Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!





Ricciardo yarışlara geri mi dönüyor?



Formula E



FE Formula E 17 dk



Ricciardo yarışlara geri mi dönüyor?





Honda: "Meksika'nın yüksek rakımını hafife almışız"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



25 dk



Honda: "Meksika'nın yüksek rakımını hafife almışız"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol