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Formula 1 Avusturya GP

İddia: FIA, Ferrari'nin talebi üzerine Mercedes'in difüzörünü yasaklayabilir

İddialara göre FIA, Mercedes’in kullandığı difüzör tasarımını kurallara aykırı ilan edecek teknik bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1'in bu sezon tamamen yeni teknik kurallarla geçmesi, yenilikçi fikirlerin de önünü açtı. Mercedes’in difüzörü bu durumun en net örneklerinden biriyken; Ferrari ve Red Bull’un kendi ekseni etrafında dönen "Macarena" arka kanatları da bir diğer örnek olarak öne çıkıyor.

Mercedes, gridin zirvesindeki avantajını korumak için, son güncelleme paketinde arka difüzöre ek uzantılar yerleştirmişti. Temelinde bu uzantılar, hava akımını daha verimli şekilde yöneterek daha çok yere basma kuvveti oluşturmayı hedefliyor.

Ancak Mercedes'in difüzörü rakip takımların dikkatinden kaçmadı. Ferrari, kısa süre içinde tasarımın yasal olup olmadığı konusunda FIA'dan resmi bir netlik istedi.

Aslında bu durum F1'de sıkça yaşanıyor; çünkü soruyu soran takım genellikle bu inovasyonun kendi versiyonunu geliştirip geliştiremeyeceğini tartıyor. Eğer ortaya konulan tasarım kurallara aykırıysa, FIA kurala açıklık getirerek tasarımın diğer takımlar tarafından kullanılmasını engelleyebiliyor ve mevcut araçtan da kaldırılmasını talep edebiliyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Bu tür kararlar bazen anında yürürlüğe girerken, bazen de takımlara gerekli değişiklikleri yapmaları için süre tanınıyor. Ferrari'nin talebi üzerine Mercedes difüzörü için de tam olarak bu sürecin işlediği iddia ediliyor.

Yabancı basının kaynaklarına göre şu anda teknik açıklama dökümanı hazırlanıyor ve yasağın Avusturya Grand Prix'sinden itibaren geçerli olması planlanıyor. Ancak Mercedes, bu kararı bir sonraki yarış olan Silverstone'a erteletmeye çalışıyor.

Bunun nedeniyse lojistik zorluklar; çünkü takımı taşıyan tırlar çoktan Avusturya GP için fabrikadan ayrıldı. Mercedes'e göre mevcut parça tamamen kurallara uygun ve yarış hafta sonuna modifiye edilmiş yeni bir versiyon yetiştirmek büyük bir çaba gerektiriyor.

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