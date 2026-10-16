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İddia: FIA, 2027 için Red Bull’un kullandığı sidepod tasarımını yasakladı

Yabancı basının haberine göre FIA’nın, Red Bull’un geliştirdiği sidepod tasarımını 2027 teknik yönetmeliğinde resmen yasakladığı iddia ediliyor.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 16 Eki 2026 13:29

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alman basını Auto Motor und Sport’un haberine göre FIA, son yarışlardaki üst üste galibiyetlerinin ardından Red Bull’un aerodinamik çözümünü incelediğini iddia etmişti. Aynı haberde aracın güç ünitesi ve aerodinamik parçaları üzerinde yapılan geniş kapsamlı incelemelerin sonucunda FIA yetkililerinin bazı kuralları değiştirilebileceğinden bahsedilmişti.

GPblog’un elde ettiği bilgilere göre FIA, konuyu sadece değerlendirmekle kalmayıp yasağı 2027 Teknik Yönetmeliği (Sayı 3) kapsamına resmen dahil etti. Tartışmaların odağındaysa taban bileşenlerini düzenleyen C3.5.14 maddesi yer alıyor.

Red Bull

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Red Bull, 2026 sezonunda katı gövde yarıçapı kurallarını aşmak amacıyla alt sidepod boyunca ince bir hat yönlendirmiş ve bu sayede agresif, keskin bir karbon kenar elde etmişti.

Bu tasarım, hava akışının aracın arka tarafındaki kritik taban yüzeylerine daha verimli aktarılmasını sağlıyordu. Yeni kural maddesiyse bu hatların gövde yüzeyleriyle temas edebileceği alanları sıkı bir şekilde kısıtlayarak bu gri alanı tamamen kapatıyor.

Yasak kararı şampiyonluk mücadelesinin kaderini 2026 sezonu özelinde etkilemeyecek. Mevcut 2026 kurallarına göre tasarım tamamen yasal kabul edilmeye devam ediyor. Bu sayede Red Bull, Austin'deki Amerika Grand Prix'sinde RB22 aracında hiçbir değişiklik yapılmadan piste çıkabilecek.

Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Ancak hem Red Bull hem de aynı konsepti Bakü'de kendi aracına uygulayan Audi, standart kavis sınırlarına uymak adına 2027 araçlarının sidepod alt kenarlarını yeniden tasarlamak zorunda kalacak.

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