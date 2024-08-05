Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş

Carlos Sainz, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Formula 1'deki geleceğine dair oluşan spekülasyonlara son verdi.



İspanyol pilot, 2025 ve sonrasını kapsayacak şekilde Williams ile çok yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.



Geçtiğimiz yıl Madrid'deki bir sponsor etkinliğinde konuşan Sainz, Ferrari'de devam etmek istediğini belirterek, "Sözleşme yenilemek istiyorum ve bunun bir yıldan daha uzun olmasını istiyorum." demişti.



Ancak bir ay sonra, Ferrari sadece Charles Leclerc'in sözleşmesinin yenilediğini açıkladı ve Sainz için herhangi bir gelişme yaşanmadı.



Diğer taraftan Carlos Sainz tarafı, Williams takım patronu James Vowles ile neredeyse bir yıldır görüşmelerde bulunuyordu ve bu süreçte sürekli iletişimde kaldılar.

F1.com yazarı Lawrence Barretto'nun iddiasına göre, Sainz'in ekibi Williams takım patronu James Vowles ile geçen yıl Noel'den önce Grove'daki fabrikada görüşmelere başladı.

"Sainz ailesi neredeyse bir yıldır Williams ile görüşmelerde bulunuyordu. Hatta geçen yıl Noel'den önce Grove'daki fabrikaya da gittiler."

"Williams, Sainz'e istikrar ve gelecek vaat eden bir proje sunuyor. Vowles, son 18 aydır bu projenin temellerini atıyor ve perde arkasında işler doğru yönde ilerliyor."