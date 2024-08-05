Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş

İddialara göre Sainz ve Williams arasındaki görüşmeler, Sainz'in Ferrari'den ayrılacağını açıklamasından daha önce başladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Carlos Sainz, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Formula 1'deki geleceğine dair oluşan spekülasyonlara son verdi.

İspanyol pilot, 2025 ve sonrasını kapsayacak şekilde Williams ile çok yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Madrid'deki bir sponsor etkinliğinde konuşan Sainz, Ferrari'de devam etmek istediğini belirterek, "Sözleşme yenilemek istiyorum ve bunun bir yıldan daha uzun olmasını istiyorum." demişti.

Ancak bir ay sonra, Ferrari sadece Charles Leclerc'in sözleşmesinin yenilediğini açıkladı ve Sainz için herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Diğer taraftan Carlos Sainz tarafı, Williams takım patronu James Vowles ile neredeyse bir yıldır görüşmelerde bulunuyordu ve bu süreçte sürekli iletişimde kaldılar. 

F1.com yazarı Lawrence Barretto'nun iddiasına göre, Sainz'in ekibi Williams takım patronu James Vowles ile geçen yıl Noel'den önce Grove'daki fabrikada görüşmelere başladı.

"Sainz ailesi neredeyse bir yıldır Williams ile görüşmelerde bulunuyordu. Hatta geçen yıl Noel'den önce Grove'daki fabrikaya da gittiler." 

"Williams, Sainz'e istikrar ve gelecek vaat eden bir proje sunuyor. Vowles, son 18 aydır bu projenin temellerini atıyor ve perde arkasında işler doğru yönde ilerliyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış 

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!
Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Formula 1
Belçika GP
Krack: “Aston Martin doğru yolda"
Hamilton: "Belki bir gün Olimpiyatlara katılırım"

Hamilton: "Belki bir gün Olimpiyatlara katılırım"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Belki bir gün Olimpiyatlara katılırım"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ferrari, Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott ile anlaşmaya hazırlanıyor!

Ferrari, Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott ile anlaşmaya hazırlanıyor!

Formula 1
Ferrari, Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott ile anlaşmaya hazırlanıyor!
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Formula 1
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?
Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"

Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"

Formula 1
Belçika GP
Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Formula 1
Belçika GP
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Formula 1
Belçika GP
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Formula 1
Belçika GP
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Son Haberler

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

F1 Formula 1
Belçika GP
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

MGP MotoGP
Britanya GP
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye