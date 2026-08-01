İddia: Cadillac, Silverstone fabrikasındaki ekibi ABD’ye taşımaya hazırlanıyor

Formula 1’e büyük umutlarla adım atan ancak ilk sezonunda beklentilerin altında kalarak yaz arası öncesi 11 yarışta sıfır çekerek genel klasmanın son sırasında yer alan Cadillac, pist dışındaki kararlarıyla da taraftarların tepkisini çekiyor. Toplamda 16 yarış galibiyeti bulunan tecrübeli pilotlar Valtteri Bottas ve Sergio Perez ile mücadele eden takım, yaz arası öncesindeki son yarış olan Macaristan GP’sinde iki araçla birden finiş göremedi.

Henüz puanla tanışamayan çaylak takımın, şimdi de organizasyon yapısını tamamen değiştirmek adına radikal ve riskli bir adım atmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Yabancı basının haberlerine göre Cadillac, F1 operasyon merkezini tamamen Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı hedefliyor. Bugüne kadar iş gücünü ABD ile motor sporlarının kalbi kabul edilen İngiltere’deki Motorsport Valley bölgesi arasında bölen ekip, tüm personeli Amerikan topraklarında çekmek istiyor.

İddiaların en sert kısmıysa İngiltere’deki tesiste çalışan deneyimli F1 personeline verilen ültimatom: Ya ABD'nin Indiana eyaletindeki Fishers şehrine taşınacaklar ya da işlerini kaybedecekler.

Konuyu “Paddock Access” podcast yayınında değerlendiren ünlü F1 fotoğrafçısı Kym Illman, zamanlamanın son derece yanlış olduğuna dikkat çekerek şu yorumda bulundu: "Pistteki performanslarına bakacak olursanız durum hiç iyi değil. Bu tablo Cadillac açısından kesinlikle hoş bir görüntü oluşturmuyor.”

“Sponsorların bu gelişmeyi nasıl karşılayacağını gerçekten merak ediyorum."

Cadillac cephesi çıkan haberler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konunun, sezonun 23 Ağustos’ta Hollanda Grand Prix’si ile yeniden başlayacağı hafta sonu netleşmesi bekleniyor.

Colton Herta, Cadillac Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cadillac’ın tam anlamıyla Amerikan parçaları ve araçlarıyla saf bir ABD takımına bürünmek istemesi anlaşılabilir bir strateji olsa da, sporun kalbinde yıllarca dirsek çürütmüş tecrübeli mühendis ve teknisyenleri kaybetme riski, henüz çaylak sezonunu geçiren bir takım için son derece tehlikeli bir hamle olarak değerlendiriliyor.