Formula 1 Amerika GP
İddia: Bridgestone, F1'e geri mi dönüyor?
Formula 1'in eski lastik tedarikçilerinden Bridgestone'un, 2010'dan bu yana uzak kaldığı şampiyonaya geri dönmek istediği iddia edildi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Eki 2026 10:45
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Bridgestone tyres.Formula One World Championship, Rd 15, Singapore Grand Prix, Preparations, Marina Bay Street Circuit, Singapore, Thursday 23 September 2010.
Fotoğraf: Dirk Klynsmith
Pirelli, 2011'den bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi konumunda bulunuyor ve mevcut sözleşmesi en az 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.
Bu nedenle başka bir lastik üreticisinin F1'in lastik tedarik ihâlesini kazanabileceği en erken sezon 2029 olacak.
RacingNews365'in haberine göre Bridgestone yetkilileri, son aylarda birden fazla Grand Prix'ye katıldı. Japon üreticinin temsilcileri, Singapur ve ABD Grand Prix'leri de dahil olmak üzere son iki yarışta da padokta bulundu.
Bridgestone, 1997-2006 yılları arasında Michelin ile Formula 1'deki lastik rekabetinin önemli aktörlerinden biriydi. Michelin'in çekilmesinin ardından Japon üretici, 2007 sezonundan itibaren dört sezon boyunca şampiyonanın tek lastik tedarikçisi olarak görev yaptı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Alexander Albon, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Logan Riely / Getty Images
Bridgestone, 2026/2027 sezonundan itibaren Formula E Dünya Şampiyonası'nın resmi lastik tedarikçisi olacak. Pirelli ise 2027'den itibaren MotoGP, Moto2, Moto3 ve MotoE kategorilerinin tek lastik tedarikçisi konumuna gelecek.
Formula 1'de Pirelli'nin yerini almak isteyen tek üretici Bridgestone değil. Michelin de 2017'den itibaren lastik tedarikçisi olmak için girişimde bulunmuş ancak ihâleyi kazanamamıştı.
Bridgestone'un olası dönüşüyle ilgili henüz resmî bir anlaşma açıklanmış değil. Japon üreticinin 2029 sezonu için açılabilecek ihale sürecinde nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.
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