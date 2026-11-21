Formula 1

İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor

Oliver Bearman’ın menajerlerinin, 2027 sezonu için Alpine’in fiili takım patronu Flavio Briatore ile görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Haas pilotunun Ferrari ile olan bağlantısını sonlandırarak Alpine’e geçmeyi hedeflediği öne sürülürken, Franco Colapinto’nun takımdaki geleceği de belirsizliğe girdi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 16:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de 2027 sezonu için henüz sözleşme imzalamayan tek pilot olduğu belirtilen Oliver Bearman’ın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

RacingNews365’in haberine göre İngiliz pilotun menajerleri, 2027 sezonunda Alpine adına yarışabilmesi için Flavio Briatore ile aktif görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haberde, Bearman ve çevresinin Ferrari ile olan ilişkisini, dolayısıyla Haas bağlantısını da sona erdirmeye çalıştığı öne sürülüyor. Bunun arkasındaki temel nedenin ise Ferrari’nin 2028 sezonu için kendisine İtalyan ekipte yarışma garantisi vermeye hazır olmaması olduğu belirtiliyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Colapinto’nun Alpine’deki geleceği belirsiz

Bearman’ın Alpine’e katılması durumunda Franco Colapinto’nun koltuğunu kaybedebileceği iddia ediliyor. Arjantinli pilotun gelecek sezon için sözleşmesi bulunuyor ve sponsoru Mercado Libre’nin takıma yılda en az 20 milyon dolar katkı sağladığı ifade ediliyor. Ancak bu finansal destek, Colapinto’nun yarış koltuğunu korumasını garanti etmiyor.

Habere göre Briatore’nin Colapinto’ya yönelik yaklaşımı, ağustos ayının sonunda sözleşmesinin duyurulmasından bu yana olumsuz yönde değişti. Bu değişimde birkaç gelişmenin etkili olduğu öne sürülüyor.

Bunların başında Bakü’deki yarışta yaşanan takım içi temas geliyor. İlk 10 içinde mücadele eden Colapinto, takım arkadaşı Pierre Gasly ile çarpışarak iki Alpine pilotunun da yarış dışı kalmasına neden olmuştu. Arjantinli pilot kazadaki sorumluluğu tamamen üstlense de bu olayın Briatore’yi memnun etmediği belirtiliyor. Çifte yarış dışı kalma, Alpine’in Azerbaycan’da beşincilik mücadelesi ve buna bağlı takımlar şampiyonası gelirleri açısından da önemli bir kayıp yaşamasına yol açmıştı.

Haberde öne çıkarılan bir diğer faktör ise Colapinto’nun bazı Arjantinli taraftarlarının sosyal medyadaki davranışları. Diğer pilotlara ve takım çalışanlarına yönelik hakaret ve tehditlerin Alpine üzerinde olumsuz bir imaj oluşturduğu ileri sürülüyor. Takımın 2027’de moda markası Gucci ile başlayacak isim sponsorluğu iş birliği öncesinde bu tür tartışmalardan uzak durmak istediği belirtiliyor.

Colapinto yedek pilotluğa geçebilir

Alpine’in Bearman ile anlaşması hâlinde Colapinto’nun üçüncü pilot pozisyonuna geçebileceği öne sürülüyor. Bu rol, Paul Aron’un takımdan ayrılmasının ardından boşalmış durumda.

Haas ve Alpine’in 2027 kadrolarına ilişkin nihai kararların ise kış arasına girilmeden açıklanması beklenmiyor. Haas takım patronu Ayao Komatsu kısa süre önce Bearman’ın sözleşme durumunun yakın zamanda çözüme kavuşacağını söylemişti. Ancak son iddialar, genç pilotun geleceği konusunda görüşmelerin henüz sonuçlanmadığına işaret ediyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



52 dk



Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”





Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?





Analiz: Formula 1, V8'e geçerek otomobil üreticilerine olan bağımlılığını nasıl azaltacak?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Analiz: Formula 1, V8'e geçerek otomobil üreticilerine olan bağımlılığını nasıl azaltacak?

Son Haberler





İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor



Formula 1



F1 Formula 1 2 dk



İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor





Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



12 dk



Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"





Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



52 dk



Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”





Lawson: "Her iki aracı da Q3'e taşımak harika bir sonuç"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Lawson: "Her iki aracı da Q3'e taşımak harika bir sonuç"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol