İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi

Daily Mail'in haberine göre, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll daha önce de Christian Horner'ı getirmeye çok yaklaşmış ancak müzakereler olumsuz sonuçlanmıştı. Haberde yer alan iddiaya göre yapılan büyük yatırımlara rağmen bu sezonun ilk sekiz yarışında sadece bir puan toplayabilen Silverstone merkezli ekip, Horner ile tekrardan görüştü.

Yaklaşık bir yıl önce Red Bull'daki görevine son verilen Horner'ın, 80 milyon sterlin civarında bir tazminat aldığı ve bu yüzden Formula 1'e dönmek için acele etmediği belirtiliyor. Ancak İngiliz yönetici, daha önce yaptığı bir açıklamada, “bu sporda hâlâ yarım kalan bir hesabım var" ifadesini kullanmıştı.

Horner’ın olası Aston Martin'e geçişi, onu Adrian Newey ile yeniden bir araya getirebilir. Ancak iddialara göre Horner’ın önündeki tek ihtimal Aston Martin değil. Ferrari, Alpine ve BYD’de seçenekler arasında.

Daily Mail’e göre eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un, Horner'ı Ferrari'nin başına geçirmek için perde arkasında çalıştığı ancak bu görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmadığı iddia ediliyor.

Bernie Ecclestone ile Christian Horner, Eski Red Bull takım patronu Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Buna ek olarak Horner’ın, yatırımcılarla birlikte Alpine takımında bir rol üstlenmeyi araştırdığı da konuşuluyordu. Yatırım şirketi Otro Capital’in, Fransız ekibindeki %24'lük hissesini satmaya sıcak baktığı belirtilirken; Monako'da basına konuşan Alpine danışmanı Flavio Briatore, Horner ile çalışmaya açık olduğunu söylemişti.

Masadaki bir diğer senaryo ise Horner'ın, BYD ile griddeki 12. takımı kurmak üzere görüşmeler yapması. Ancak bu ihtimal, Horner’ın Formula 1’e dönüşünün uzun sürebileceği anlamına geliyor.

Horner ile ilgili çıkan bu iddialar, yabancı basın tarafından Aston Martin’e soruldu ancak takım sözcüsünden, "Politikamız gereği dedikodular veya varsayımlar hakkında yorum yapmıyoruz" yanıtı alındı.