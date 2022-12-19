Ickx: "Hamilton, aktivistliğiyle F1 tarihine damga vurdu"

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Son yıllarda birçok sosyal sorumluluk projesinde bizzat yer alan F1 tarihinin tek siyahi pilotu Hamilton, motor sporlarında çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırma konusundaki tutkusunu hiç yitirmedi.

Bu konuda neden nispeten az sayıda siyahi öğrencinin motor sporlarında kariyer yaptığını anlamak amacıyla Hamilton Komisyonu'nu kuran İngiliz pilot, geçen yıl da Mercedes ile Ignite adlı bir hayır kurumu kurdu.

Sekiz kez F1 yarış galibi ve altı kez Le Mans 24 Saat galibi Jacky Ickx, Hamilton'ın bu alanlardaki etkisinin önemli olduğunu düşünüyor.

Eski Williams ve Ferrari takım yöneticisi Peter Windsor'ın Twitch yayınına katılan Ickx, "Lewis Hamilton olağanüstü bir şampiyon ve Mercedes gibi bir takımın pilotu. Bu ikili harika bir birliktelik kurdu ve her şeyi kazanmayı başardı."

"Lewis iki açıdan çok özel bir isim: ilk olarak, hayatı boyunca hayalini kurduğu bir pilot olmak için çok çalışmak ve mümkün olan tüm rekorları kırmak açısından."

"Ancak daha önemlisi, Black Lives Matter gibi eylemleri savunmak için bu düzeyde sosyal sorumluluk hareketlerine dahil olan ilk isim olması. Bu açıdan benzersiz biri." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Hamilton ile hiç konuşamadığını itiraf eden Ickx, "Lewis'le birkaç kez tanışmaya çalıştım ancak olmadı, bir kez olsun onunla konuşma şansına sahip olmak isterdim.

"Ona, 'Lewis, sen en büyük şampiyonlardan biriydin ama siyahi toplum için yaptıkların olağanüstü, bunu öyle bir boyutta yaptın ki hangi niteliğinin daha önemli olduğunu bilmiyorum' derdim."

"Eğer onun başarılarını sıraya koymam gerekseydi, aktivist kişiliği bir numara mı yoksa iki numara mı olurdu? Bir numara demek bana cazip geliyor."

"Umarım bir gün onunla tanışma şansım olur çünkü ona bu konuda ne hissettiğimi ve hatta siyahi toplumun onun hakkında ne hissettiğini söyleme fikrini seviyorum.

"Çok sayıda Afrikalı tanıyorum ve hepsi onun Afrika toplumu için harika bir elçi olduğunu düşünüyor." dedi.

Kyalami pist genel görünüm Fotoğraf: Kyalami circuit

1960-1970'lerin en önemli pilotlarından Icxk, ayrımcılığın ve siyahileri toplumdan dışlayan Apartheid yönetiminin had safhada olduğu dönemlerde Güney Afrika'da yarışırken yaşadıklarını da paylaştı.

Ickx, "Yarıştığım dönem sürekli Kyalami'ye [Güney Afrika GP'lerinin düzenlendiği pist] gidiyorduk. O günlerde ırkçılığı tamamen kabul edilemez bulan neredeyse hiç kimse yoktu."

"Sadece birkaç kişi bunu biliyordu ama biz buna hiç dikkat etmeden yarışmaya gidiyorduk ve neyse ki artık böyle bir durum söz konusu değil."

"Belki daha olgun davranmalıydık, ancak o dönemde sömürgecilik yavaş yavaş ölüyordu ve birkaç kişi dışında kimse olup bitenleri umursamıyordu."

"Buna ben de dahilim. Hayat güzel olduğu için Kyalami'ye gitmekten mutluydum ama itiraf etmeliyim ki siyahlar için ayrı, beyazlar için ayrı tuvaletlerin olduğunu görmüştüm." dedi.