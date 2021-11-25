Ickx, F1 hakemlerinin aldığı kararlara şaşırıyor

Formula 1 hakemleri, son haftalarda oldukça yoğunlardı. Lewis Hamilton, Sao Paulo'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından diskalifiye edilmişti. Ayrıca Max Verstappen'e de Mercedes'in arka kanadına dokunduğu için 50 bin euro para cezası verildi.

Yarıştan sonra Hamilton, pite dönüş turunda emniyet kemerini çözdüğü için para cezası aldı.

Katar'da sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle Valtteri Bottas 3 sıra grid cezası alırken, çift sarı bayraklara uymayan Verstappen 5 sıra cezası aldı.

Geriye iki yarış kaldı ve bu durumun hangi yöne gideceği merak konusu.

Ickx, RTBF ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Kişisel olarak, Formula 1 hakkında, özellikle de mevcut kurallar konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Bildiğim kadarıyla, felsefik olarak, bir savaş olmalı."

"Formula 1, 300 km/s ve hatta üzerine çıkan sürücülerin birbirleriyle savaştığı bir muharebedir. Yarışlar, iyi niyetinden emin olduğum ama bana göre, ki belki yanılıyorumdur, birkaçı dışında hiç yarış aracına binmemiş kişiler tarafından yönetiliyor."

"Yarışlara, halka açık bir yolda trafik kazası gibi davranabileceğimizden şüpheliyim. Bu sporun ve sürücülerinin mücadele ruhunu ve karakterinin özünü, peş peşe gelen cezalarla ve para cezalarıyla kırdık."

"Parmağını rakibinin aracının kanadına koyan birine 50 bin dolar para cezası ödemeye cesaret etmelerini, şaşırtıcı buluyorum. Ayrıca, pite giderken Senna'nın onuruna Brezilya bayrağını sallamak için emniyet kemerini çözdüğü için Hamilton'a 25 bin dolar para cezası verilmesini de şaşırtıcı buluyorum."

"Orada bir şeyler ters gidiyor. Zaferin tadı ortadan kalkıyor ve bunu açıklanamaz buluyorum.”

Ickx, Formula 1'in mücadeleye daha fazla izin veren MotoGP'den bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyor.