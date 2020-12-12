Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

Sıralama seansını değerlendirmesi istendiğinde Ricciardo: "Tuhaftı. Gerçekten yeterli hıza sahip değildik ama birkaç saat önce antrenmanda sahiptik."

"Elbette pist biraz değişiyor ama yine de sıralamada rakiplerimize biraz daha yakın olmayı bekliyorduk ama çok geriye düştük, o yüzden şimdilik tabii ki 12. Olmaktan memnun değilim ama yarın bir şeyler yapmaya çalışacağız. " dedi.

Bunun hava ve pist sıcaklıklarıyla ilgisi olabileceği söylendiğinde ise Renault pilotu: "Muhtemelen, öyle düşünüyorum - ama öyle olsa da normalde her şey akşamleyin daha kolay oluyor ve her şey sizin elinizde oluyor ama yarın büyük ihtimalle rakiplerimizden daha farklı bir strateji izleriz. "

Sezonu iyi bir sonuçla bitirmenin kendisi için önemi sorulduğunda ise Ricciardo: "İşte bundan bahsediyorum, bay huysuz olmayı sevmiyorum, elbette bu son yarışım o yüzden takım için de daha iyi yapmak istiyordum."

"Yarın diğerlerinin geçen hafta yaptığını yaparak en geriden podyuma çıkmaya çalışacağım. "

Kendisini daha önce hiç huysuz görmedikleri söylendiğinde ise Ricciardo, "İçimde huysuzum! Bilmiyorum, sürekli bir tebessümüm var ama şu anda gerçekten içimde öyle hissetmiyorum o yüzden belki de biraz sahte." diyerek sözlerini noktaladı.