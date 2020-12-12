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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

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Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş
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Abu Dhabi'de sezonun son yarışında Renault'lar diğerlerinin biraz gerisinde kaldı ve bu da takımla son yarışına çıkacak Daniel Ricciardo'nun sıralama turlarını 12. sırada tamamlamasına yol açtı, Avustralyalı pilot ise bu durumdan pek memnun görünmüyor.

Sıralama seansını değerlendirmesi istendiğinde Ricciardo: "Tuhaftı. Gerçekten yeterli hıza sahip değildik ama birkaç saat önce antrenmanda sahiptik."

"Elbette pist biraz değişiyor ama yine de sıralamada rakiplerimize biraz daha yakın olmayı bekliyorduk ama çok geriye düştük, o yüzden şimdilik tabii ki 12. Olmaktan memnun değilim ama yarın bir şeyler yapmaya çalışacağız. " dedi.

Bunun hava ve pist sıcaklıklarıyla ilgisi olabileceği söylendiğinde ise Renault pilotu: "Muhtemelen, öyle düşünüyorum - ama öyle olsa da normalde her şey akşamleyin daha kolay oluyor ve her şey sizin elinizde oluyor ama yarın büyük ihtimalle rakiplerimizden daha farklı bir strateji izleriz. "

Sezonu iyi bir sonuçla bitirmenin kendisi için önemi sorulduğunda ise Ricciardo: "İşte bundan bahsediyorum, bay huysuz olmayı sevmiyorum, elbette bu son yarışım o yüzden takım için de daha iyi yapmak istiyordum."

"Yarın diğerlerinin geçen hafta yaptığını yaparak en geriden podyuma çıkmaya çalışacağım. "

Kendisini daha önce hiç huysuz görmedikleri söylendiğinde ise Ricciardo, "İçimde huysuzum! Bilmiyorum, sürekli bir tebessümüm var ama şu anda gerçekten içimde öyle hissetmiyorum o yüzden belki de biraz sahte." diyerek sözlerini noktaladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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