Ian James: "De Vries'in karakteri, ona F1'de çok şey kazandıracak"

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Mercedes ile 2020-21 sezonunda Formula E şampiyonluğuna ulaşmasının ardından geçtiğimiz sezonun neredeyse tamamını Mercedes garajında geçiren De Vries, uzun süredir aradığı F1 koltuğunu da sonunda buldu: Hollandalı pilot, gelecek sezon AlphaTauri ile yarışacak.

2022 İtalya GP'sinde apandisit patlatan Alex Albon'un yerine Williams koltuğuna geçen ve ilk yarışından puanla ayrılan De Vries, bir anda takımların radarına girmiş ve takımdan ayrılmak isteyen Pierre Gasly'nin yerine geçecek bir isim arayan Red Bull'un dikkatini çekmişti.

De Vries'in sorunları "diplomatik bir şekilde çözmeye çalışan" biri olduğuna dikkat çeken James, bu sayede Hollandalı sürücünün F1'de zorlanmayacağını düşünüyor.

Autosport'a konuşan James, "Bence [Nyck] bunu fazlasıyla hak etti."

"Kendisiyle anlaşmadan önce onu incelemiş ve iyi bir sürücü olmasının ötesinde bir takım oyuncusu olarak da ne kadar nitelikli olduğunu fark etmiştik."

"Nyck'in yarıştığı her takım bu yaklaşımdan faydalanacaktır; o, söylenmesi gerekenleri söyleyen, nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini göstermekle birlikte bunu insanların tepkisini çekmeyecek kadar diplomatik bir üslupla yapan biri."

"Bu da bir pilotun, özellikle de henüz potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmamış ve gelişmeye açık bir takıma girecek bir pilotun sahip olması gereken bir özellik."

"F1 acımasız bir seri ve işi çok zor olacak, yine de karakterinin ona çok şey kazandıracağını düşünüyorum." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Eski sürücüsünün ilk neler yapacağını görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekleyen James, De Vries'in F1'e yükselmesinin diğer serilerde yarışan pilotlar için de bir kapı açtığını düşünüyor.

James, "De Vries'in FE için de büyük bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum."

"Seri olarak ister Formula 1 olsun, ister WEC olsun farklı seriler arasında kolayca geçiş yapabilecek sürücü, mühendis, ticari personel ve mekaniker gibi yeteneklere sahip olduğumuz konusunda her zaman kendimize güveniyorduk."

"Bu, FE padoğundaki yeteneklerin kalitesinin dışarıdaki her şeyden daha değerli olduğunun bir başka kanıtı." dedi.