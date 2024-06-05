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Formula 1 Kanada GP

Hyundai'nin hedefinde Formula 1 mi var?

Hyundai'nin Formula 1'e girmek için ilk adımlarını atmaya yakında başlayabilir.

Ezel Tan
Hyundai logo

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) başarılarının ardından Formula 1'e adım atmayı planlıyor.

İngiliz gazeteci Joe Saward'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hyundai yönetimi yarış programını genişleterek F1'de de boy göstermeyi hedefliyor.

WRC'deki fabrika takımının başında, daha önce Formula 1'de Renault takımını yöneten Cyril Abiteboul bulunuyor.

Abiteboul'un, Hyundai'nin yeni F1 projesinin de başına geçmesi bekleniyor. Bu hamle, Hyundai'nin varlığını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Hyundai, sıfırdan bir takım kurmak yerine, mevcut bir F1 takımını satın almayı planlıyor. Bu strateji ile Hyundai, tıpkı Audi'nin yaklaşımı gibi, mevcut altyapı ve deneyimlerden faydalanmayı hedefliyor.

Ancak, şu anda F1 takımlarından hiçbirinin satılık olmaması, Hyundai'nin planlarını zora sokuyor.

Buna rağmen, Hyundai'nin cömert bir teklif sunması durumunda bazı takım sahiplerinin bu teklife sıcak bakabileceği öngörülüyor.

Hyundai'nin F1'e giriş planları, motor sporları dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Eğer bu plan hayata geçerse, Hyundai, Formula 1'de yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

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