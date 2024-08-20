Hyundai: "F1'e birilerine sponsor olarak girmeyeceğiz"
Güney Koreli üreticinin motor sporları programını yöneten Cyril Abiteobul'e göre Hyundai F1'e girmek için hazır değil; üstelik spora girdikleri takdirde kendi ekipmanlarını kendileri üretmek istiyor.
Hyundai logo
Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport
Hyundai'nin adı uzun zamandır Formula 1'e girişle anılıyor ancak bunun Güney Koreli üretici için tamamen farklı bi bölge olması kafalarda soru işaretleri yaratıyor.
Yavaş yavaş motor sporlarında daha farklı bir vizyona bürünen Hyundai'nin 2026 gibi kısa bir dönemde spora girmesi mümkün görünmese de, sonrası için böyle bir plan uygulanabilir.
Konu hakkında konuşan Cyril Abiteobul de şimdilik F1 için hazır olmadıklarını doğruladı.
Motorsport Brezilya'ya konuşan Abiteboul şöyle dedi: “Buna hazır olduğumuzu sanmıyorum."
"Formula 1 ayrı bir dünya. Orada bir sponsor olarak gelmemizin imkanı yok, biz özgünüz, başkalarının faturalarını ödemek bizim çıkarımıza değil."
"Bu bizim tarzımız değil. Bizim için asıl seçenek kendi teknolojimizle gelmek olacaktır.”
"Kısacası şimdilik buna hazır değiliz hatta ilgilenmiyoruz."
"Belki uzun vadede olabiliriz fakat kısa vadede hiç hazır değiliz. Tek şansımız 2031'de girmek ama o yılla ilgili de henüz karar vermedik."
"Hazır olmak kesinlikle beş yıl sürüyor. Mesela Audi'yi örnek alalım, onlar da 2026'da girmeye 2021'de karar verdi."
Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team
Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport
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